»Nova metla« že pometa na RTV Slovenija

Ko je Janša navdušeno govoril o novi metli, je pač neskromno pozabil dodati, da je ta metla njegova

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ki vodi trenutno igro, je na papirju kader SMC

Pričakovani scenarij inštalacije »nove metle«, ki bo po zelo odkritih željah Janeza Janše končno začela pometati na RTV Slovenija, se je začel odvijati, tokrat generalni direktor zahteva glavo direktorice TV Slovenije Natalije Gorščak, pri čemer morda upa, da se bo sprožil domino učinek in bo zamenjavi sledil obračun še z nekaterimi »malopridnimi« uredniki in novinarji.

O zamenjavi se je na veliko govorila že junija, direktorica je celo spregovorila o pritiskih, povezanih z delom odgovorne urednice informativnega programa Manice Janežič Ambrožič, predvsem na podlagi domnevne cenzure objave pogovora z izraelskim veleposlanikom in prispevka o diplomski nalogi poslanca Desusa Branka Simonoviča. Ker se je kot direktorica postavila za svojo urednico, je posledično prišla v nemilost.

Želijo si predvsem obvladovanja televizij

Zahteva po skalpu ni skrivnost, večkrat je bila artikulirana v strankarskih glasilih vladajoče stranke, zato nihče ne dvomi, kdo stoji za poskusom uvoza afer z neskrito ambicijo po nadzoru javne radiotelevizije: Janši je zaenkrat s svojim scenarijem podrejanja medijske krajine uspelo s sicer slabo gledanima kanaloma Nova24TV in nekoliko prestižnejšim Planet TV, že nekaj časa pa napenja vse sile, da bi si za svoje propagandne cilje podredil ključni televiziji v državi, POP TV in TV Slovenija.

Nova metla in njen upravljalec

Prav slednja je za njegov režim najbolj strateško pomembna točka, sploh v segmentu informativnega programa. Eksekutiva v SDS nezadovoljstva z javnim servisom nikoli ni skrivala, kar vključuje serijske napade na njihove novinarje in apele k neplačevanju RTV prispevka, čeprav je program nacionalke ironično že ves čas zmerno do pretežno mlačen zaradi prestrašenih ali preveč politiki lojalnih urednikov. Kakšni bodo naslednji koraki ob zdaj napovedanem predlogu razrešitve direktorice?

Politični scenarij

Mehanizem politično dirigiranega podrejanja medijev si ne beli glave z detajli, z leti je postajal vedno bolj odkrit in bistveno manj sramežljiv, zato načrt vsebuje nekaj predvidljivih korakov: lansirati izmišljene očitke in obtožbe, s katerimi se znebiš odgovornih kadrov, potem nastaviti svoje direktorje, urednike in novinarje, nato počasi s svojo ekipo po svoji meri ukrojiti programsko shemo. Toda na tokratni poti morajo akterji predvsem prepričati člane programskega sveta, da izglasujejo razrešitev, kar ni nemogoče.

Ne pozabimo, da je generalni direktor Andrej Grah Whatmough, ki vodi trenutno igro, na papirju kader SMC. V trenutnih razmerjih političnih sil, in marionetna narava Zdravka Počivalška se razkriva vsakodnevno, omenjeno dejstvo ne igra usodne vloge, razen anekdotične. Zakaj? Zdesetkani preostanek SMC že nekaj časa figurira kot privesek SDS z naborom preostanka svojih nemoralnih politikov. Prav boleče je recimo opazovati, kako se prvak SMC, ki je dokončno povozil stranko in zapovrh izdal še njene osnovne principe, rade volje priduša, da sploh ne komentira medijev, o njih pa vendarle govori z neverjetnim gnevom, kot je to storil v zadnjem intervjuju za Žurnal24.

Imeti »svojega« generalnega direktorja javne radiotelevizije, a obenem bentiti o medijskem umoru svoje stranke? Iz tega lahko razberemo zatekanje v medijski konspiracizem, rešitve pa je nedvomno pripravljen povzeti po svojem šefu. Zato čakamo, če se bo našel kakšen novinar in Počivalška povprašal, zakaj se njegov kader trudi v smeri politizacije javnega servisa.

Duša, prodana hudiču

Zlaganost očitkov novega generalnega direktorja je obelodanil prejšnji: na svojem blogu je Igor Kadunc zapisal, da ne drži, da direktorica ni spoštovala statuta RTV Slovenija, ker naj ne bi pridobila predhodnega mnenja za prekoračitev porabe sredstev. Za leto 2019 je imela TV Slovenija na voljo za porabo 45,2 milijona evrov za variabilne stroške in stroške dela, kolikor jih je tudi porabila. Zavrnil je tudi očitek glede zgodovinsko najnižjih gledanosti TV programov in spomnil, da so bili podatki o gledanosti vedno primerjalno objavljeni tudi v letnih poročilih za leti 2019 in za 2020, Grah Whatmough pa je kot predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija gladko glasoval za obe poročili.

Kadunc je svoj zapis intoniral ostro: »Ampak če enkrat prodaš dušo hudiču, si pač prodana duša! Ni mila, s katerim bi umazanijo spral.«

Slovenska tiskovna agencija, za njo pa takoj papagajsko drugi mediji, je Kadunčevo stališče takoj po stari slabi navadi uravnotežila z mnenjem političnega Združenja novinarjev in publicistov (ZNP), ki je nemudoma »pozdravilo pobudo za zamenjavo Gorščakove«. Argument je fascinanten, menda je javna televizija v času njenega direktorovanja »pogosto spolzela v propagandni servis z odkritim preferiranjem ene politične opcije, zlasti stranke SD«.

STA o stališču ZNP: RTV je menda propagandni servis SD

Ko takšen očitek servira ZNP, potem je vsem jasno, da je propagandistična predvsem logika zrcalnega pripisa, s katero se akterji propagandistično trudijo drugim pripisati tisto, kar počnejo sami.

Slalomiranje odgovorne urednice

Zahteva po razrešitvi direktorice je očitno potencirano nadaljevanje njene obrambe odgovorne urednice. Paradoksalno bi Manica J. Ambrožič res morala oditi s svojega položaja, ampak iz natančno nasprotnih razlogov, kot sem že večkrat dokazoval. Kdor si bo ogledal njene neprepričljive obrambe Jožeta Možine in kršitev poklicnih načel, podane v odgovorih na pritožbe Varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev, si bo hitro ustvaril vtis, da je njeno uredniško slalomiranje in dopuščanje ekscesov v oddaji Intervju ali na tretjem parlamentarnem kanalu, ki jih proizvaja SDS zvesta celica novinarskih kadrov, profesionalno popolnoma nedopustno.

Podobno nesprejemljivo pa bi bilo soglašati, da mora oditi zaradi napihovanja napak, laganja in manipuliranja s posvečenim ciljem – zrušiti direktorico in potem ustvariti politično ustrezno mrežo po diktatu tistih, ki so te nastavili. Ko je Janša navdušeno govoril o novi metli, je pač neskromno pozabil dodati, da je ta metla njegova.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**