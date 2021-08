V Wuhanu testiranje vseh prebivalcev

Za testiranje 11 milijonov prebivalcev so se odločili, potem ko so po dobrem letu potrdili prve lokalne okužbe

Medtem ko se po poročanju tamkajšnjih oblasti tudi na Kitajskem širi različica novega koronavirusa delta, bodo v Wuhanu testirali vseh 11 milijonov prebivalcev te metropole. V mestu, kjer je novi koronavirus pred več kot letom in pol prvič izbruhnil, so se za ta korak odločili, potem ko so po dobrem letu potrdili prve lokalne okužbe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Novi koronavirus je med ljudmi prvič izbruhnil decembra 2019 v Wuhanu. Oblasti so takrat za mesto odredile strogo zaprtje, ki je trajalo kar 76 dni. Tudi sicer so oblasti najštevilčnejše države na svetu proti pandemiji nastopile z zelo strogimi ukrepi, zato - s posameznimi izjemami lokalno omejenih izbruhov - že vse od lanskega poletja praktično več ne beležijo novih okužb.

A po izbruhu na letališču v mestu Nanjing na vzhodu Kitajske pred dvema tednoma se je različica delta zdaj razširila že na več deset kitajskih mest. Dodatno je k širjenju prispevalo dejstvo, da se je nekaj okuženih iz Nanjinga udeležilo gledališkega festivala v Zhangjiajieju. Doslej so v državi zabeležili že več kot 400 lokalnih primerov okužbe z delto, samo danes poročajo o 61.

V več mestih, med drugim tudi v Pekingu, so se zato odločili za množična testiranja, stroga zaprtja in omejitev potovanj znotraj države. V mestu Yangzhou na vzhodu Kitajske, so oblasti danes za 1,3 milijona ljudi v strogem središču mesta odredile strogo zaprtje, potem ko so z množičnim testiranjem v minulem dnevu tam potrdili 40 novih okužb.

Oblasti v Wuhanu pa so v ponedeljek sporočile, da so med tujimi delavci v mestu potrdili sedem lokalnih prenosov okužbe, kar je prvi tovrsten primer po več kot letu dni.