Vsak teden se ne izseli »šest avtobusov večinoma mladih in izobraženih Slovencev«

Med ljudmi, ki so se predlanskim izselili iz Slovenije, je bila po podatkih Sursa manj kot polovica slovenskih državljanov

Novoizvoljeni minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič se analogno podpisuje pod prisego o tem, da bo ravnal po svoji vesti in deloval za blaginjo vseh

© Rok Torkar, Državni zbor

»Samo v letu 2019 se je vsak teden izselilo v povprečju 314 Slovenk in Slovencev. To je šest avtobusov, večinoma mladih in izobraženih,« je 16. julija v predstavitvi na parlamentarnem odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dejal Mark Boris Andrijanič, takrat še kandidat za ministra brez resorja, pristojnega za digitalno preobrazbo.

Andrijanič, ki so ga poslanci istega dne izvolili na položaj, je na predstavitvi še dejal, da je tako obsežno izseljevanje »beg možganov dramatičnih razsežnosti«. Po njegovem mnenju Slovenija s tem, ko vsak teden odlaša z digitalizacijo, izgublja mlade in izobražene, v katere je veliko vložila.

»Samo v letu 2019 se je vsak teden izselilo v povprečju 314 Slovenk in Slovencev. To je šest avtobusov, večinoma mladih in izobraženih.«



Mark Boris Andrijanič,

minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

V vladni službi za digitalno preobrazbo so pojasnili, da se je pri tem skliceval na podatke Sursa, ne pa tudi, ali je mislil le na slovenske državljane ali tudi državljane drugih držav, ki so se izselili iz Slovenije, in na katero stopnjo izobrazbe se je njegova izjava nanašala.

Na statističnem uradu so sicer pojasnili, da enotne definicije bega možganov ni, a se izraz običajno nanaša na terciarno izobražene.

Po podatkih Sursa se je leta 2019 izselilo 15.106 ljudi, kar je v povprečju 290,5 na teden, in ne 314, kot je trdil Andrijanič. Če upoštevamo le slovenske državljane, pa se je v povprečju na teden izselilo 127 ljudi.

Kakšna pa je njihova izobrazbena struktura in ali drži, da se izseljujejo večinoma izobraženi, pa si lahko preberete v neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.