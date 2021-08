Bo tožilstvo dopustilo, da je Hitler pri nas lahko razglašen za heroja?

Nikakor nas ne bi smelo zavesti, če sodobni neonacisti običajno ne priznavajo, da so častilci in poveličevalci Hitlerja ali Breivika

Nikakor nas ne bi smelo zavesti, če sodobni neonacisti običajno ne priznavajo, da so častilci in poveličevalci Hitlerja ali Breivika, na podoben način pa zanikajo ali racionalizirajo tudi svojo ksenofobijo, homofobijo in antisemitizem. Iz tega razloga je prejkone Urban Purgar, eden od vodij rumenih jopičev in odgovorni urednik portala NTA, moral svoj svež in zelo nedvoumen komentar, da je Hitler heroj, takoj označiti za provokacijo.

Igra skrivaštva je vedno znova enaka: »Namen izjave je bil razgaliti vso bedo slovenskega levičarstva in novinarstva,« je kasneje komentiral v svojo obrambo, dejanje pa primerjal z »maršalko« Tanjo Fajon, ki »se klanja morilcu slovenskega naroda Kidriču«, in z Miho Kordišem, ki »prihaja v državni zbor v majici diktatorja Josipa Broza Tita«.

Ni bilo prvič, rumeni jopiči se s tovrstnim očitkom o svojem pedigreju in pravih herojih otepajo ves čas, odkar so svoja tetovirana telesa na ogled postavili v prepoznavnih neonacističnih simbolih in se pomešali med protivladne protestnike. Od navdušencev v svojih vrstah, ki so roke dvigovali v Sieg Heil, so se sicer deklarativno distancirali, svastik pa je bilo vendarle nekolikanj preveč, da bi koga zares prepričali. Iz sorodnega razloga je tudi Aleš Ernecl, zdaj še nekdanji urednik NTA, svoje dvome, da obstaja kakšna dokazna evidenca glede holokavsta, hitel označevati za kaj drugega in nikakor ne negacionizem, še bolj razvpito izjavo, da je NTA novi fašistični medij v Sloveniji, pa je opisal kot manjšo sarkastično šalo.

Kje je tožilstvo?

Razlog opisane mimikrije, vedno znova skrite za tezo o želji po provokaciji, je enostaven in vedno isti: poveličevanje Hitlerja kot simbola nacizma bi tudi v Sloveniji moralo biti kaznivo dejanje. S pravosodjem imamo kot z inertnim sistemom, ki ne deluje, vsi po vrsti katastrofalne izkušnje. Toda Purgarjevemu zapisu bi moral jasno slediti pregon državnega tožilstva po uradni dolžnosti zaradi vzbujanja in širjenja sovražnosti in nestrpnosti. Čakamo!

Obstaja pa še en, tokrat zelo specifičen razlog zanikanja neonacističnih idej. Ker je Janševa vlada več kot očitno fascinirana nad rumenimi jopiči, simpatije pa si kot zaljubljeni golobčki izmenjujejo v obeh smereh, bi preočitno navduševanje nad nacizmom deloma ogrozilo tudi njo.

Slovenija je najbrž edina država v Evropi, kjer se vlada na noben način ne distancira od tovrstnih neonacističnih eskapad, pravzaprav njihove nosilce celo označuje za bisere, kot je to uspelo notranjemu ministru. Prav nasprotno, rumeni jopiči uporabljajo ideološki žargon, ki je do potankosti identičen tistemu iz Trstenjakove in je v svojem bistvu propagandističen, premier in njegovi sekretarji tudi ne skrivajo navdušenja nad identitarci, njihove politične izjave pa so, namesto iz strankarskega programa SDS, videti kot prekopirane iz manifesta Purgarja in njegovih pristašev. Še zlasti takrat, ko gre za obračun s konspirativnim »kulturnim marksizmom« in širjenje homofobnih idej, usmerjenih proti LGBTQ skupnosti.

Uspeva jim biserni preboj

Skrajnim desničarjem gre pod to vlado odlično. Purgar je kot predsednik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot nedavno pridobil status društva v javnem interesu in s tem bonitete Ministrstva za kulturo, vse na podlagi predložitve izdelkov identitarnega gibanja. Komisijo za knjigo pri ministrstvu je navdušil njihov manifest gibanja in zbornik, očitno pa pri tem ni bila ovira, da so identitarci danes po Evropi pod nadzorom policije, saj so eno izmed postfašističnih gibanj, kot zanje ugotavlja raziskovalec rasizma Pierre-André Taguieff.

Slovenskim identitarcem je v nekaj letih dejansko uspela neverjetna prepoznavnost v družbenem prostoru, Janševa vlada pa vsakič nevarno legitimira in favorizira njihovo početje. Trenutno si Purgar kot glavni in odgovorni urednik NTA, katere izdajatelj je omenjeno društvo, prizadeva za vpisom v razvid medijev pri istem ministrstvu. V nedavnem intervjuju za Demokracijo je povedal: "Smo v procesu vpisa v Medijski razvid, kar pravno pomeni, da lahko delujemo kot medij. Imamo »prave« novinarje, snemalce, kolumniste in NTA PRESS ekipo na terenu. Z vsakim dnem je naše delovanje bolj profesionalno in bolj resno. Z našo mlado novinarsko ekipo se razvijamo in delujemo v službi domovine."

Zanimivo bo spremljati, ali jim bo še en manever, tokrat torej z zgolj-v-šali-fašističnim medijem, tudi uspel.

Laži glede holokavsta in judovska zarota

Purgarjeva nedavna izjava o Hitlerju kot heroju ni bila čisto osamljena. Svoje osebno prepričanje je dopolnil z domislico, da so »glede holokavsta določene laži, ne zanikam pa pobojev«, ogledal pa si je tudi dokumentarce na History Channel in ugotovil tole: "Kaj ma veze dejstvo, da so avtorji 4je židi? A morm rečt judi al kaj je sporno? To je dejstvo. Kot je dejstvo da so avtorji VSEH “dokumentarcev” o ww2 na history channel židi (delam analizo, zaenkrat 14/14)."

Glede na to, da si medijski mainstream ne želi kritično ukvarjati z razmahom skrajnih desničarskih idej v državi, pomešanim s poveličevanjem Hitlerja, antisemitizmom in negacionizmom, politična opozicija pa se trenutno ležerno predaja le dopustniškemu navijanju za naše olimpionike, so vrata za poveličevalce Hitlerja pri nas na stežaj odprta. Razen če nas preseneti državno tožilstvo.

