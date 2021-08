Krek pričakuje novo aplikacijo za preverjanje PCT

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je za STA potrdil, da v sodelovanju z ministrstvom za zdravje pripravljajo pravno podlago za aplikacijo, namenjeno preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev, ki bo hkrati omogočala učinkovit nadzor nad istovetnostjo. Pričakuje, da bo pravna podlaga sprejeta do jeseni, hkrati pa bo na voljo tudi posodobljena aplikacija.

Krek je za STA dejal, da posodobljena aplikacija ne bo prikazovala vseh podatkov, kot jih je prvotna, bo pa omogočala ključne podatke za izvedbo nadzora. Kateri so ti osebni podatki, ni pojasnil. Ob tem je poudaril, da je glede na prevladujočo različico delta novega koronavirusa striktno spoštovanje in učinkovito preverjanje PCT pogojev eden najpomembnejših ukrepov, ki omogoča, da se ne zapira družbe.

Tako hkrati s pravno podlago pripravljajo tudi novo različico aplikacije, ki bo na voljo takoj ob potrditvi pravne podlage.

Krek upa, da bo zeleno luč dala tudi informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Ta je v minulih dneh pojasnila, da formalno ni seznanjena z nobeno od dveh verzij aplikacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. Prelesnikova je NIJZ rok za odgovor glede aplikacije podaljšala do petka.

Na NIJZ so namreč 23. julija predstavili aplikacijo za preverjanje izpolnjevanja PCT, a so jo še isti dan umaknili s spletne strani. Čeprav sta tako minister za zdravje Janez Poklukar in vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar zatrjevala, da aplikacija ne bo razkrivala nobenih osebnih podatkov, pač pa le dejstvo, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoj, pa se je namreč izkazalo, da se pri branju QR kode evropskega digitalnega covidnega potrdila prikaže ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa je vidno tudi, ali je oseba prebolela covid-19, bila proti njemu cepljena, ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus. Na NIJZ so nato razvili novo aplikacijo, ki je anonimizirana in pokaže le, ali posameznik izpolnjuje PCT pogoje ali ne. Na voljo je od minulega petka.

Premier Janez Janša je v polemiki o odgovornosti za zaplete okoli aplikacije in vprašanju, kdo bo odgovarjal ob morebitnem ponovnem zaprtju države, v soboto na Twitterju navedel, da ne bo odgovarjala Prelesnik, ampak ministrstvo za zdravje in NIJZ. "Oboji so imeli navodila vlade, da pri aplikaciji upoštevajo evropske standarde in ne birokratskih muh paradržave. Vsak ukrep, ki ni učinkovit, je zgolj nepotrebno obremenjevanje državljanov," je dejal Janša.