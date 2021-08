Župan New Yorka: »Če nisi cepljen, potem na žalost ne boš mogel sodelovati pri številnih stvareh«

Ameriški predsednik Joe Biden je podprl newyorškega župana Bolla de Blasia, ki je dejal, da se bodo morali tisti, ki želijo polno sodelovati v družbi, pač cepiti

Bill de Blasio, župan New Yorka

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek kritiziral nekatere republikanske politike, ki zavračajo maske in ne prepričujejo svojih volivcev, naj se cepijo proti covidu-19. Po ZDA sicer spet uvajajo različne ukrepe za zajezitev pandemije, ki jo krepi različica novega koronavirusa delta.

Biden je na novinarski konferenci naznanil že sprejeta ukrepe, kot je njegov ukaz o cepljenju vseh zveznih uslužbencev, ki jih v nasprotnem primeru čaka redno testiranje skupaj z drugimi varnostnimi ukrepi proti novemu koronavirusu. Vzpodbudil je zvezne države in lokalne skupnosti, naj ljudem namenijo po 100 dolarjev spodbude za cepljenje, če ne pomaga nič drugega. Mesto New York je od petka znesek izplačalo že 11.000 ljudem.

Izrazil je podporo županu New Yorka Billu de Blasiu, ki je v torek naznanil, da bodo morali v mestu od 16. avgusta naprej uporabniki telovadnic, obiskovalci športnih in drugih prireditev ter restavracij imeti potrdilo o cepljenju. Mestne inšpekcije bodo začele to preverjati šele 13. septembra, da podjetjem omogočijo čas za prilagoditev na ukrep.

"Če nisi cepljen, potem na žalost ne boš mogel sodelovati pri številnih stvareh. Če želiš polno sodelovati v družbi, se boš pač moral cepiti," je dejal de Blasio. Broadwayska gledališča so že sama naznanila, da bodo po odprtju jeseni od zaposlenih in obiskovalcev zahtevala potrdilo o cepljenju. Županov ukrep je zaskrbel restavracije, ki jih je strah nemirov in nasilja s strani nezadovoljnih strank.

Biden je ponovil, da se delta širi kot požar v naravi v skupnostih, kjer ni veliko cepljenih, in to označil za povsem nepotrebno tragedijo. Posebej je izpostavil republikanska guvernerja Teksasa in Floride Grega Abbotta in Rona DeSantisa. Ti državi sedaj predstavljata tretjino vseh novih okužb v ZDA, oba guvernerja pa vztrajno zavračata priporočila o maskah in prebivalstva ne spodbujata k cepljenju. Obenem sta to celo prepovedala javnim in zasebnim podjetjem.

"Če nekateri guvernerji niso pripravljeni storiti tega, kar je prav za zmago nad pandemijo, naj se vsaj umaknejo stran in pustijo zasebnim podjetjem univerzam in drugim, ki so odgovorni, da storijo, kar je prav," je dejal Biden.

Pozivi k cepljenju počasi sicer skupaj s spoznavanjem, da ljudje spet obolevajo in umirajo, delujejo. Osem zveznih držav z največ novimi okužbami je v zadnjih treh tednih doživelo 171-odstotno rast števila cepljenj. Obenem pa je DeSantis v torek zagotovil, da pri njih zaradi koronavirusa več ne bodo zapirali podjetij ali družbe, ker da to ne pomaga. DeSantis meni, da ne pomagajo niti maske, odločitev o cepljenju pa prepušča vsakemu posamezniku.

Florida je imela v torek 11.515 novih hospitalizacij, kar je več kot lani na višku pandemije in spet nov rekord. Sredi junija letos je bilo tam povprečno na dan le po 1000 hospitalizacij. Za zdaj še vedno umira manj ljudi kot pred letom dni, ko je virus na dan pobral vzel življenj. Sedaj jih umre 58 na dan, vendar pa je v bolnišnicah v intenzivni negi trenutno 2400 ljudi.

Biden je še izpostavil, da je njegova vlada doslej v svet poslala prek 110 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19. Kot je napovedal, bodo konec meseca v 100 držav začeli pošiljati še skupaj 500 milijonov odmerkov cepiva Pfizer. "Nobenih pogojev ne bo, to delamo, da rešimo življenja in cepiva pošiljamo tudi državam, s katerimi imamo probleme," je dejal.

