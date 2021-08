»Več kot jasno je, da mora odstopiti, če pa ne bo, ga čaka ustavna obtožba«

Ameriški predsednik Joe Biden in župan New Yorka Bill de Blasio sta newyorškega guvernerja Andrewa Cuoma, ki je zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju izgubil zaupanje demokratske stranke, pozvala k odstopu

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek demokratskega guvernerja New Yorka Andrewa Cuoma pozval k odstopu s položaja, potem ko so bile objavljene ugotovitve preiskave obtožb o spolnem nadlegovanju, ki jo je naročila demokratska pravosodna ministrica New Yorka Letitia James.

"Mislim, da bi moral odstopiti. Kot vem, bo državni kongres verjetno sprožil ustavno obtožbo, ampak tega ne vem zagotovo," je dejal Biden, ki je že spomladi dejal, da bi moral Cuomo odstopiti, če se obtožbe izkažejo za resnične. Preiskava dveh pravnikov je sedaj ugotovila, da je Cuomo spolno nadlegoval 11 žensk in s tem kršil zvezne in državne zakone.

"Marca sem dejal, da če pravosodna ministrica ugotovi, da so obtožbe resnične, potem bom Cuomu priporočil, naj odstopi in to sedaj delam. Poročila nisem prebral, ne poznam podrobnosti, ampak poznam sklep," je dejal Biden.

Kmalu po Bidnovi izjavi je predsednik predstavniškega doma državnega kongresa New Yorka Carl Heastie izjavil, da bo pospešil preiskavo pred ustavno obtožbo. "Povsem jasno mi je, da je guverner izgubil zaupanje demokratske večine v kongresu in ne more ostati na položaju. Potem ko dobimo vse potrebne dokumente od pravosodne ministrice, bomo hitro šli naprej do konca naše preiskave pred ustavno obtožbo," je dejal.

Guvernerja k odstopu pozivajo praktično vsi demokratski politiki in ameriški analitiki opozarjajo na razliko med strankama v takih primerih. Republikanski predsednik Donald Trump je republikancem, ki so se soočali s podobnimi obtožbami, izrekal podporo, čemur je potem upal nasprotovati le redko kateri republikanski kongresnik ali drugi politik.

Tudi župan New Yorka Bill de Blasio, ki se je skozi pandemijo covida-19 pogosto prepiral z guvernerjem o ustreznih ukrepih za boj proti novemu koronavirusu, je v torek Cuoma pozval, naj odstopi. "Več kot jasno je, da mora odstopiti, če pa ne bo, se mora nemudoma začeti ustavna obtožba," je dejal župan.

Cuomo je v odzivu na poročilo spet zavrnil vse obtožbe in ponovil, da se ni nikoli neprimerno dotaknil nikogar. Jamesova po objavi poročila ni podala kazenske ovadbe, vendar pa je tožilec v prestolnici države Albanyju David Soares sporočil, da bo sprožil kazensko preiskavo in pozval vse domnevne žrtve guvernerjevega spolnega nadlegovanja, naj podajo prijave.

Preiskava, ki je trajala pet mesecev in zajela pogovore s skoraj 180 osebami, je ugotovila, da je bila Cuomova vlada "sovražno delovno okolje do žensk" in polna strahu ter ustrahovanja.

Plaz obtožb na račun Cuoma se je vsul lani decembra, ko je nekdanja sodelavka Lindsey Boylan javno povedala, da jo je guverner poljubil na usta in otipaval. Nato se je pojavilo nekaj drugih žensk s podobnimi obtožbami.

Cuomo je bil sicer leta 2019 odločen podpornik novega državnega zakona, ki je žrtvam spolnih nadlegovanj olajšal dokazovanje obtožb na sodišču. Po novem jim več ni treba dokazati, da je bilo nadlegovanje hudo resno in vztrajno, ampak je dovolj le to, da dokažejo, da je bilo.

