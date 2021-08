Zaradi protestov trem policistom opozorila pred odpovedjo

"Policisti so postavljeni pred dejstvo, da bodo lahko zaradi ukrepa, ki ga bodo sprejeli in nekomu ne bo všeč, tudi ob službo. To je nedopustno," je dejal predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš

Na Generalni policijski upravi so za STA potrdili, da je bilo na podlagi strokovnega nadzora trem policistom PU Ljubljana vročeno pisno opozorilo pred redno odpovedjo zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi. Gre za ravnanje na shodu 25. junija in primer kršitev pred DZ oz. napadov na poslance. V sindikatu policistov menijo, da gre za nezakonit ukrep.

Generalni direktor policije Anton Olaj je konec junija ter v juliju odredil dva strokovna nadzora, in sicer strokovni nadzor na Policijski upravi (PU) Ljubljana v zvezi z varovanjem neorganiziranega javnega shoda 25. junija in strokovni nadzor nad delom policistov PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito v primeru kršitev javnega reda in miru pred državnim zborom med 5. in 7. julijem letos, so v pisnem pojasnilu za STA navedli na Generalni policijski upravi (GPU).

Z ugotovitvami obeh nadzorov je policija javnost že seznanila in napovedala, da se ugotavlja morebitna odgovornost vpletenih. Glede tega je Olaj odločil, da zoper tri javne uslužbence na PU Ljubljana, v dveh različnih primerih, izda pisno opozorilo pred redno odpovedjo o zaposlitvi zaradi kršitev pogodbe o zaposlitvi.

Po poročanju medijev so opozorila pred odpovedjo dobili direktor Policijske uprave Ljubljana ter vodja sektorja za uniformirano policijo in vodja oddelka za javni red in mir na ljubljanski policijski upravi.

Policija je že 26. julija sporočila, da je strokovni nadzor nad delom PU Ljubljana in Centra za varovanje in zaščito po tistem, ko je policija med 5. in 7. julijem obravnavala več prijav zaradi ponižujočih ravnanj in groženj na škodo nekaterih poslancev, pri delu policistov pokazal določene nepravilnosti.

Na GPU so še pojasnili, da je namen nadzora ugotavljanje skladnosti dela s predpisi in odpravljanje napak zaradi zagotavljanja strokovnosti in zakonitosti dela, če so ugotovljene, ter ugotavljanje odgovornosti zanje. "Gre za postopke, ki so bili opravljeni enako kot v vseh ostalih primerih v preteklosti," so navedli.

Letos je bilo uslužbencem policije izdanih 24 delovnopravnih ukrepov ‒ opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Lani je bilo izdanih 34 opozoril pred redno odpovedjo, v letu 2019 48 in v letu 2018 42 opozoril pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, so ob tem pojasnili na GPU.

Ob tem so na GPU zapisali, da kategorično zavračajo zatrjevanja, ki jih je mogoče zaslediti v javnosti in se povezujejo z nadzori in izvedenimi ukrepi, ki namigujejo na politizacijo policije.

V Sindikatu policistov Slovenije pa menijo, da je ukrep zoper tri policiste nezakonit, saj je za opozorilo pred odpovedjo hud ukrep, ki mora imeti pravno podlago, torej hujšo kršitev delovnih obveznosti. Po prepričanju sindikata je v tem primeru ni bilo, je za STA dejal predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš.

Olaj se je po njegovih besedah poslužil ukrepa, zoper katerega ni pravnega sredstva. Še pred tem bi lahko morda bil disciplinski postopek, je dodal Mlekuš. Po njegovem mnenju gre za zelo nevaren precedens, ki pomeni velik politični pritisk na operativno in samostojno delo policije.

"Protesti se bodo nadaljevali, verjetno tudi provokacije, zdaj pa so policisti postavljeni pred dejstvo, da bodo lahko zaradi ukrepa, ki ga bodo sprejeli in nekomu ne bo všeč, tudi ob službo. To je nedopustno," je pojasnil Mlekuš. Policistom, ki bodo deležni sankcij, bodo nudili brezplačno pravno pomoč, ne glede na to, ali so člani sindikata, je napovedal.

Po poročanju TV Slovenija so v drugem policijskem sindikatu napovedali, da bodo zadevo skrbno proučili, tudi zato, da policisti ne postanejo žrtve političnih interesov. Kot so opozorili, bi lahko to ogrozilo varnost državljanov Slovenije.