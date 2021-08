Pandemija po pandemiji

Izčrpanost, kratka sapa, razbijanje srca, težave s spominom: na desettisoče Nemcev trpi zaradi dolgotrajnih posledic po premagani okužbi s koronavirusom. Kako pride do tako imenovanega dolgega covid-19, koga prizadene in ali bo postal še ena razširjena bolezen?

Grafova je stara osemindvajset let in spada med najuspešnejše nemške plavalke. Covid-19 je bil nasprotnik, proti kateremu ni mogla zmagati. Nobene možnosti ni imela za olimpijske igre. Kmalu zatem je javnost obvestila o zaključku svoje kariere.

Christina Kruger, stara okoli petinštirideset let, je bila do začetka januarja zdrava kot dren in uspešna, delala je kot glavna zdravnica na ugledni kliniki, je tudi mama in žena z urejenim ustaljenim vsakdanom, ukvarja se s športom in je zelo storilnostno naravnana.