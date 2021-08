Zakaj pogled na fotografiji veleposlanikov v nošah povzroči začudenje in nasmeh?

Folklora na psihoanalitičnem kavču

Predsedujoči predsedstvu BiH Milorad Dodik in slovenski veleposlanik v Sarajevu (na sliki desno v koroški narodni noši)

Glede na številne težave naše države se zdi posamični diplomatski zdrs morda drugotnega pomena. Ne pa, če je odsev težav, ki nas vlečejo nazaj in oddaljujejo od sveta, s katerim smo obkroženi. Ob fotografijah dveh slovenskih veleposlanikov na novi misiji, odetih v avtentične narodne noše, človek pač najprej pomisli, da gre za uprizoritev kakšne ljudske igre. Gre za posnetek možakarja, ki naj bi bil – večini imen se kaže izogniti v prid osredotočenosti na vsebino tudi v nadaljevanju – odet v koroško nošo, s širokokrajnim klobukom na glavi, z dobro vidnimi belimi »štumfi« in okornimi čevlji na nogah, kakršne naj bi bili v naših krajih izdelovali v 19. stoletju. Podoben je posnetek njegove kolegice, le da menda v kranjski noši in na diplomatskem parketu druge države. V obeh primerih sta to slovenska veleposlanika ob slovesni izročitvi poverilnega pisma našega predsednika predsedniku države gostiteljice. Slovesni izročitvi torej, ampak zakaj pogled na obe fotografiji veleposlanikov v nošah povzroči začudenje in nasmeh?