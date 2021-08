Ministrica Kustec, ne drži, da država deset let ni investirala v vrtce in osnovne šole

Med letoma 2010 in 2019 je ministrstvo za izobraževanje investicije v vrtcih in osnovnih šolah sofinanciralo s 50,3 milijona evrov

Simona Kustec, ministrica za izobraževanje

Država deset let ni namenila denarja za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole, je na 24. redni seji državnega zbora zatrdila Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport. Odzvala se je na vprašanje poslanke Janje Sluga, ki je opozorila, da osnovna šola Hudinja v Celju ni prejela sredstev na razpisu ministrstva za sofinanciranje infrastrukture v vrtcih in osnovnih šolah.

Kot so pojasnili na ministrstvu, zadnjih deset let ni bilo razpisov za sistemsko sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole. To drži, saj je bil zadnji javni razpis izveden leta 2011, a je sofinanciranje v okviru tega razpisa trajalo do 2019.

Ministrstvo je po podatkih, ki so jih posredovali Razkrinkavanju.si, med letoma 2010 in 2019 naložbe v vrtcih in osnovnih šolah sofinanciralo s 50,3 milijona evrov. Tako trditev ministrice ne drži.

Je pa Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva ter ravnatelj osnovne šole v Dolu pri Ljubljani ob tem opozorili, da je 50,3 milijona evrov »posmehljivo majhen znesek«. Tudi 114,7 milijona evrov, ki jih je letos za obdobje 2021-2024 zagotovila vlada, po njegovem mnenju ne bodo zadostovala.

