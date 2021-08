Odgovorni na RTV Slovenija gojijo seksizem kot svoj prepoznaven slog

Na TV Slovenija se hvalijo, da je seksizem njihov prepoznaven slog komentiranja

Andrej Stare, športni komentator

Del sicer manj osrednjih medijev je na podlagi zgražanja na socialnih omrežjih vendarle opazil, da sta športna komentatorja RTV Slovenija Peter Kavčič in Andrej Stare v svojih komentarjih neposrednih prenosov na olimpijskih igrah v Tokiu občasno tudi šovinistična in seksistična. Toda njuno ravnanje so potem opremili z evfemističnimi opisi, kot je tisti, da sta se pač »spozabila«.

Moška o ženskih adutih

Naj navedem primer: ob ženskem teku sta komentatorja posmehljivo komentirala norveško tekmovalko in pri tem neposredno aludirala na to, da je s svojimi »aduti« in »gracioznostjo« menda prepričala sodnika, da je lahko nadaljevala s tekmo. Na koncu sta svojo mačistično analizo skrila za namig, da sta pač moška, da se torej ne moreta upreti skušnjavi:

Peter Kavčič: »Očitno je uspela prepričati sodnika. Morda je našla kak razlog, da je prekinila.«

Andrej Stare: »S svojo gracioznostjo, morda.«

Peter Kavčič: »Ja, adute ima na tem področju. Je treba priznati.«

Andrej Stare: »Ti, ki si strokovnjak na tem področju, vsekakor veš.«

Peter Kavčič: »Moški kot moški, pač.«

Žurnal24, ki je o tem pisal, je nato pridobil odziv piar službe TV Slovenija, vendar takšen, da bi ga zlahka pogrešali:

"Andrej Stare je komentator z dolgoletnimi izkušnjami, ki ima zelo prepoznaven slog komentiranja športnih dogodkov in je med številnimi našimi gledalci priljubljen. Njegov način komentiranja pogosto naleti na zelo različne odzive, seveda tudi kritične. Pri komentiranju vsebin v živo je možno, da so prav zaradi dinamike, nepredvidljivosti in čustvenih reakcij besede izrečene na način, ki ni najbolj posrečen… Na TV Slovenija skrbno izbiramo ekipe, ki pokrivajo športne dogodke, sploh največje in najbolj zahtevne, kakršne so nedvomno olimpijske igre, s tehtnim premislekom pa so izbrani tudi komentatorji. Izredno dobri podatki o gledanosti olimpijskega dogajanja kažejo ogromno zanimanje gledalcev za vsebine, ki jih te dni pripravlja športno uredništvo TV SLO – v okviru olimpijskih iger bo samo na Televiziji Slovenija pripravljenih približno 250 ur premiernega programa in posnetkov."

Vse taktike izmikanja

Takoj opazimo tisto, kar manjka: javna radiotelevizija se sploh ni opravičila. Dejansko je poskušala na mehak način svoja komentatorja braniti in njunih prostaških dovtipov v tandemu sploh ni obsodila. Več kot jasno imamo polno pravico in celo dolžnost njihovo pojasnilo dovolj kritično analizirati.

Z ožjega vidika piarovske obrti, če odštejemo pričakovano profesionalno dostojanstvo in resnicoljubnost, je odziv malodane zgleden: novinarja Stareta sprva pohvalijo zaradi izkušenj, s čimer nevtralizirajo dvome in kritičnost do njega. Jasno, da ne v bistvenem. Nato omenjajo »različne odzive«, s čimer še bolj relativizirajo njegov komentar, nato domnevno priljubljenost, znova s skrito sugestijo, da moramo biti do njegovega seksizma uvidevni, ker ga imajo ljudje radi. Potem se zatečejo v opis žanra komentiranja, ki da je nepredvidljiv in dinamičen, zaradi česar, kot se evfemistično izrazijo, lahko pridejo do besed »na način, ki ni najbolj posrečen«. Kar naj bi nas navedlo na odpuščanje. V svojem pojasnilu so sicer povsem izpustili drugega komentatorja.

Preostanek izjave za medije je zbirka več kot očitnih zastranitev v taktiki red herring: ob zagotovilu, da skrbno izbirajo komentatorje, so se raje razpisali o podatkih o gledanosti, zanimanju gledalcev in številu ur predvajanega programa. Rezultat pa je na koncu jasen: nihče se ni opravičil, nihče ni ničesar obžaloval, nihče mačizme in šovinizme ni poimenoval s pravim imenom. Primerjavo navajam zgolj v luči primerjave argumentacijske analize: podobno kot se oblast otepa obsodbe »svojih« neonacistov, ki občudujejo Hitlerja, so se tudi na TV Slovenija zatekli v vse možne oblike izmikanja. Odgovorni urednik njihovega športnega programa je sicer Gregor Peternel.

Njihov prepoznaven slog

RTV Slovenija ima že kar dostojno tradicijo promocije seksizmov, podobno pa tudi neskončno averzijo do kritik na svoj račun. Športni prenosi in dogajanje so sicer eden od zelo pogostih kanalov za legitimacijo občudovanja »zapeljivih lepotic«, »cveta atletske lepote« ali celo seksi ritk slovenskih atletinj, za kar so se specializirali na Siolu.

Siol o seksi ritkah slovenskih atletinj

© Siol / IN MEDIA RES

Sodeč po odzivu odgovornih na naši nacionalki se tudi tokrat ne bo nič spremenilo. Če je njihov odgovor na očitke o novinarskih mačizmih ta, da ima njihov komentator, bila sta sicer dva, pač »zelo prepoznaven slog komentiranja«, potem je lahko naš sklep enako suveren: odgovorni na RTV Slovenija gojijo seksizem kot svoj prepoznaven slog.

