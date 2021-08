Trenutna oblast poveličevalce nacizma ščiti in spodbuja z dodelitvami denarnih sredstev

Zveza združenj borcev za vrednote NOB ostro nasprotuje izjavi o poveličevanju nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja kot »heroja«

ZZB NOB se zgraža in ostro nasprotuje izjavi o poveličevanju nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja kot »heroja«, ki zadnje dni odmeva v naših medijih. Vse vrednote sodobnega sveta, Evropske skupnosti in Republike Slovenije temeljijo na zmagi nad nacizmom, zato je nedopustno poveličevanje nacističnega voditelja, odgovornega za najbolj strahotne zločine v zgodovini človeštva. Adolf Hitler in nacizem sta namenila smrt in uničenje celotnim rasam in narodom, kot »manjvredni« narod smo bili smrti in uničenju namenjeni tudi Slovenci. Zato je poveličevanje nacističnega voditelja ostudno in zavrženo dejanje, ki mora biti ne samo javno obsojeno s strani vseh najvišjih predstavnikov države, temveč mora biti tudi zakonsko preganjano kot širjenje sovraštva in zanikanje nacističnih zločinov.

Ogorčeni smo, ker najvišji predstavniki države in vladajoča stranka o poveličevanju Adolfa Hitlerja molčijo ali pa se sprenevedajo in izjavo ocenjujejo z dvojnimi merili. Žal smo prišli celo do točke, ko mora Republika Nemčija opozarjati trenutno oblast na grozote nacizma, na njegove žrtve in na nedopustnost poveličevanja nacizma. Za razliko od predsednika naše države in vladajoče stranke se Republika Nemčija očitno zaveda svojih državniških in zgodovinskih dolžnosti ter nevarnosti, ki tičijo v obujanju in spodbujanju nacizma. Od naše trenutne oblasti pa dosledne in jasne obsodbe izjave niti ni pričakovati, saj že do sedaj ni nikdar obsodila poveličevanja nacizma v družbi, ampak poveličevalce nacizma celo ščiti in spodbuja z dodelitvami denarnih sredstev. Trenutna oblast je tiho tudi, ko se partizane, pripadnike mednarodne priznane vojske anti-nacističnega zavezništva, razglaša za zločince, domobrance, ki so se borili v okviru nacistične SS in prisegli zločincu Adolfu Hitlerju, pa za »domoljube«.

Trenutna oblast je tiho tudi, ko se partizane, pripadnike mednarodne priznane vojske anti-nacističnega zavezništva, razglaša za zločince, domobrance, ki so se borili v okviru nacistične SS in prisegli zločincu Adolfu Hitlerju, pa za »domoljube«.

V ZZB NOB Slovenije imamo tako izjavo o poveličevanju Hitlerja kot heroja, kot medle odzive oblasti, za ponižanje vseh Slovencev, ki so bili žrtve nacizma ter so zaradi njega trpeli in umirali, ter žalitev vseh tistih, ki so se proti nacizmu borili. Kot že večkrat tudi sedaj opozarjamo, da spreobračanje zgodovine ter posebno spodbujanje nacizma vodi v nove sovražnosti in nasilje, ter da je to potrebno preprečiti. Zato zahtevamo, da glede izjave o »Hitlerju kot heroju«, pristojne ustanove dosledno opravijo svoje delo v skladu z zakoni Republike Slovenije.

Marijan Križman,

predsednik ZZB NOB Slovenije