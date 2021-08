CNN odpustil tri necepljene zaposlene

Zaposleni naj bi prišli na delovno mesto, kljub temu, da se niso cepili proti covidu-19

Ameriška televizijska mreža CNN je odpustila tri zaposlene, ker so na delovno mesto prišli, kljub temu, da se niso cepili proti covidu-19, poročajo ameriški in britanski mediji.

Predsednik CNN Jeff Zucker je v četrtkovem sporočilu zaposlenim sporočil, da so pretekli teden ugotovili, da so trije uslužbenci na delo prišli necepljeni. Vsi so bili odpuščeni, je dodal v sporočilu, ki ga je pridobilo več ameriških medijev.

"Naj bom jasen - pri tem imamo ničelno toleranco," je zapisal Zucker po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Ni sicer zapisal, koga so odpustili, niti njihovih položajev oziroma pisarn, v katerih delajo.

"Cepljenje je obvezno za vse, ki poročajo s terena, delajo z drugimi zaposlenimi ali prihajajo v pisarne."



Jeff Zucker,

predsednik CNN

Mreža se sicer zanaša na poštenost zaposlenih, saj od njih zahtevajo, da se cepijo proti covidu, ni pa jim treba predložiti potrdila. Predsednik je dejal, da bi se lahko to poslej spremenilo. "Cepljenje je obvezno za vse, ki poročajo s terena, delajo z drugimi zaposlenimi ali prihajajo v pisarne," je še pojasnil.

Maja je ameriška vlada sporočila, da zakonodaja delodajalcem omogoča, da od zaposlenih zahtevajo cepljenje kot pogoj za prihod na delovno mesto. Med drugim so tudi tehnološki velikani Facebook, Google in Microsoft napovedali, da bodo od zaposlenih zahtevali, da se cepijo proti covidu, preden bodo prišli v pisarne v ZDA.