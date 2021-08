»Slovenska javnost spet doživlja primere oživljanja dviga desne roke z nacističnim pozdravom«

Tudi društvo TIGR Primorske ostro proti poveličevanju nacizma

Urban Purgar, urednik NTA, podpornik Janševe vlade in član t.i. rumenih jopičev, med obiskom Kočevskega roga

V Društvu TIGR Primorske so ostro obsodili objavo predsednika Društva za promocijo tradicionalnih vrednot Urbana Purgarja, ki je na Twitterju poveličeval Hitlerja. V sporočilu za javnost so kritični do odziva vlade, predvsem pa morajo po njihovi oceni svoje delo opraviti pristojni državni organi, od policije do državnega tožilstva.

"Slovenska javnost spet doživlja primere oživljanja dviga desne roke z nacističnim pozdravom, poleg tega pa je po tvitu zaokrožila še zapisana misel Urbana Purgarja, da je bil Hitler heroj, vsi ostali nacisti pa junaki. Avtor te izjave se je tudi rad pojavljal med tako imenovanimi rumenimi jopiči, ki so vneto zagovarjali prenekatere odločitve sedanje vlade," je zapisal predsednik Društva za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske Gorazd Humar.

Po njegovih navedbah je premalo reči, da v Društvu TIGR Primorske izrecno in odločno obsojajo take izjave, saj je to zanje samoumevno stališče. "Stališče do takih izjav mora biti vsakemu, ki pozna grozote fašizma in nacizma, povsem jasno. Da ne omenjamo tistih še živečih, ki so te grozote okusili na lastni koži," je dodal.

Vsem svobodomiselnim ljudem je po Humarjevih besedah to znak, da je nekaj v naši družbi močno narobe, in sicer zato, ker se po njegovem mnenju "pristojni na oblasti niso odločno odzvali in javno obsodili tega ekscesa ter se od njega tudi javno distancirali". Posebej bi pričakoval tudi odločno stališče ministrstva za kulturo.

"Ni dovolj obsodba z izjavami, predvsem morajo v tem primeru svoje delo opraviti pristojni državni organi, od policije do državnega tožilstva naprej. Tu in v takih primerih se začne vloga pravne države," je še poudaril Humar.

Urban Purgar, sicer tudi odgovorni urednik bloga NTA (Nacionalna tiskovna agencija), pripadnik t. i. rumenih jopičev in znani simpatizer neonacizma, je 1. avgusta na družbenem omrežju Twitter zapisal "Hitler je heroj", kar je tudi med političnimi strankami sprožilo ostre odzive in obsodbo poveličevanja totalitarnih režimov. Pojavili so se tudi pozivi, da vlada in ministrstvo za kulturo Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot razveljavita status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Na kulturnem ministrstvu so odgovorili, da je bil omenjenemu društvu status nevladne organizacije v javnem interesu podeljen po vseh pravilih uradnega postopka. So pa poudarili, da na ministrstvu ostro zavračajo podpihovanje sovraštva in idej totalitarizmov, zato obsojajo zavržen Purgarjev tvit. A ostalo je zgolj pri besedah, saj kljub temu statusa Purgarjevem društvu niso odvzeli.

Na policiji so pred nekaj dnevi pojasnili, da obravnavajo vsak primer spodbujanja nestrpnosti ter v okviru pristojnosti in zakonskih možnosti procesirajo kazniva ravnanja. Zaradi varstva osebnih podatkov pa konkretnega primera ne komentirajo. Je pa s Purgarjevim tvitom seznanjeno tudi ljubljansko okrožno tožilstvo. Zadeva je bila dodeljena v delo pristojnemu državnemu tožilcu, ki bo po proučitvi vseh okoliščin sprejel tožilsko odločitev.