»Neandertalci niso imeli svetle polti«

Neandertalec v nemškem muzeju bo dobil temnejšo barvo kože

Neandertalec v londonskem muzeju zgodovine narave

© Natural History Museum London

Neandertalec, razstavljen v Muzeju neandertalcev v Mettmannu, bo dobil temnejšo barvo kože. Novejše raziskave so namreč pokazale, da neandertalci verjetno niso imeli tako svetle polti, kot je prikazana v replikah, so sporočili iz muzeja v Mettmannu pri Düsseldorfu.

"Zato smo mu želeli dati temnejšo barvo kože," je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa dejala direktorica muzeja Bärbel Auffermann. Dodala je, da je replika že dokončana in da jo imajo shranjeno v kleti. Znana replika prijaznega, smehljajočega se starejšega moža s kopjem, ki je zaščitni znak muzeja, bo tako s temnejšo barvo kože na stalni razstavi na ogled od oktobra.

Znano je, da je imel Homo sapiens - naš neposredni prednik - do pred 7000 leti temnejšo kožo. Zato je verjetno, da to velja tudi za neandertalce, ki so bili kot lovci in nabiralci skoraj nenehno izpostavljeni sončni svetlobi in so s svojo prehrano zaužili tudi veliko vitamina D, je še pisala dpa.

