Za svet brez jedrskega orožja

Ob obletnici atomske bombe, ki je povsem razdejala Nagasaki in skupaj zahtevala 70.000 življenj

Eksplozija atomske bombe nad Nagasakijem

© Vlada ZDA / Flickr

V Nagasakiju so danes obeležili spomin na eksplozijo atomske bombe pred 76 leti, druge po Hirošimi, ki je povsem razdejala mesto in skupaj zahtevala okoli 70.000 življenj. Župan mesta Tomihisa Taue je ob tem oblasti v Tokiu pozval, naj si bolj aktivno prizadevajo za svet brez jedrskega orožja.

"To je ob naraščajoči grožnji nove jedrske oboroževalne tekme še posebej pomembno," je opozoril župan Nagasakija. "Japonska kot edina država, proti kateri je bilo uporabljeno to orožje, pa bi morala narediti več, da opozori na to nevarnost in posledice uporabe jedrskega orožja," je dejal Taue.

Vlado v Tokiu pod vodstvom Yoshihida Suge je pozval, naj pristopi k pogodbi Združenih narodov za prepoved jedrskega orožja iz leta 2017, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi Suga se je zavzel za svet brez jedrskega orožja. "Kot edina država, ki je bila med vojno tarča jedrskega bombardiranja, je naše poslanstvo stalno in postopno napredovanje v naporih mednarodne skupnosti za svet brez jedrskega orožja," je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Kot edina država, ki je bila med vojno tarča jedrskega bombardiranja, je naše poslanstvo stalno in postopno napredovanje v naporih mednarodne skupnosti za svet brez jedrskega orožja."



Tomihisa Taue,

župan Nagasakija

Nad Nagasakijem je 9. avgusta 1945 eksplodirala bomba z imenom Fat man ali Debelinko s plutonijevo sredico. Tri dni prej so ZDA na 300 kilometrov oddaljeno Hirošimo odvrgle atomsko bombo iz obogatenega urana, imenovano Little Boy ali Deček.

Šest dni po napadu na Nagasaki, 15. avgusta 1945, je Japonska razglasila kapitulacijo, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku.

Zaradi posledic obeh bomb je po ocenah do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi. Zaradi zakasnelih vplivov radioaktivnega sevanja pa so ljudje obolevali in umirali še dolga desetletja.

KmPPwsao38c

6GRvH28svko

ncq_Wye43TM