Sindikat opozorja na »diskriminacijo necepljenih delavcev v gostinstvu in turizmu«

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije zagovornika načela enakosti prosijo za pomoč, da bodo »vsi državljani znova enakopravno obravnavani«

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

© arhiv Mladine

V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije so zagovornika načela enakosti Miha Lobnika opozorili, da so tisti delavci v gostinstvu in turizmu, ki se iz različnih razlogov niso cepili, diskriminirani na različnih področjih. Prosili so ga za pomoč, da bodo vsi državljani znova enakopravno obravnavani.

V sindikatu so prepričani, da gre pri vladni uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z novim koronavirusom za velik poseg v človekove pravice ter razslojevanje ljudi po dejavnostih. Po tej uredbi naj bi se gostinski delavci v prihodnje vsakih 48 ur testirali s hitrimi antigenskimi testi ali 78 ur s testi PCR.

Do sedaj so se morali v dejavnosti testirati enkrat na teden, medtem ko v nekaterih storitvenih dejavnostih ali v proizvodnji, kjer skupaj dela več sto delavcev, ali v nekaterih dejavnostih v javnem sektorju testiranje sploh ni bilo obvezno ali pa so morali to delavci storiti le enkrat mesečno. Tudi nova uredba zanje ne bo veljala, so v pismu Lobniku zapisali v sindikatu.

"Vsi, ki delamo, smo delavci v naši državi in odvajamo davke in prispevke za skupno dobro, pa najsi gre za gostince, trgovce, proizvodne delavce in druge poklice! Zato morajo biti tudi pravila in pogoji ter ukrepi, ki jih sprejemata vlada in stroka, življenjski in sprejemljivi za vse delavke in delavce, cepljene in necepljene," so opozorili.

Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije

Uredba med drugim določa tudi, da od 23. avgusta za večino ne bo več brezplačnega testiranja s hitrimi testi.

Sindikat je ministrstvo za zdravje in vlado že obvestil, da si zaposleni v gostinstvu testiranj ne bodo plačevali sami, saj iz zakona o varnosti in zdravja pri delu izhaja, da mora stroške testiranja za potrebe dela kriti delodajalec.

Opozorili so tudi na preverjanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) s strani gostinskih delavcev. Po oceni sindikata gre za še eno izmed neživljenjskih in dodatnih obremenitev zaposlenih. Drugače je ta pogoj spremljati v hotelih in zdraviliščih, kjer to lahko opravlja receptor, medtem ko morajo v gostilnah in restavracijah to delati natakarji sami, obenem morajo zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT odganjati tudi svoje dolgoletne goste, so zapisali.

Imajo cepljeni in preboleli vse več privilegijev?

Nesprejemljivo se jim obenem zdi, da imajo cepljeni in preboleli vse več "privilegijev", kljub temu da so prav tako lahko prenašalci virusa in lahko ponovno zbolijo. Na ta način se diskriminira vse delavke in delavce, ki niso zboleli in so ostali zdravi, ker so spoštovali ukrepe stroke in vlade in se še naprej držijo vseh teh navodil in ukrepov, so izpostavili.

"Necepljenim in netestiranim državljanom ne samo, da se prekomerno posega v osebnost in dostojanstvo posameznika, v svobodo (samostojnega) odločanja o svojem telesu, zdravju, zdravljenju, ipd., onemogočen je celo dostop do določenih dobrin in storitev," so opozorili Lobnika in ga pri tem prosili, da kot zagovornik načela enakosti ukrepa.

Delitev ljudi na cepljene in necepljene ter prebolele in zdrave se jim zdi nesprejemljiva in nedopustna. Obenem so izpostavili, da medtem ko se nekateri delavci in delavke niso odločili niti za prvo cepljenje, v javnosti že odmeva t. i. "poživitveni tretji odmerek". To pa povzroča le še večjo zmedo, nestrpnost in pritiske cepljenih na necepljene sodelavce, kot tudi vse večji pritisk delodajalcev, so še zapisali.