V Avstriji že oktobra cepljenje s poživitvenim odmerkom

V slovenski severni sosedi so doslej z najmanj enim odmerkom cepili 60 odstotkov prebivalcev

Wolfgang Mückstein

© Die Grünen / WikiCommons

"V Avstriji bodo sredi oktobra začeli cepljenje proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom," je danes pojasnil avstrijski zdravstveni minister Wolfgang Mückstein. Rizične skupine bodo lahko tretji odmerek cepiva prejele tudi prej.

Mückstein je napovedal, da bodo cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu začeli izvajati 17. oktobra. Takrat bo namreč minilo devet mesecev, odkar so prvi državljani v Avstriji prejeli drugi odmerek cepiva, je pojasnil, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Določene rizične skupine lahko tretji odmerek prejmejo že prej, je povedal. "Obstajajo določene skupine, na primer ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, ki se lahko po dogovoru z zdravnikom cepijo tudi prej," je povedal avstrijski zdravstveni minister.

V slovenski severni sosedi so doslej z najmanj enim odmerkom cepili 60 odstotkov prebivalcev. Po besedah Mücksteina je njihov cilj postopoma povečati precepljenost prebivalstva. Zato je ljudi pozval, naj se cepijo.

Da bodo jeseni začeli ponujati poživitveni odmerek ranljivi populaciji, zlasti starejšim, so napovedali tudi že v Nemčiji in Franciji. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na drugi strani to odsvetuje in priporoča, da se cepivo raje uporabi za cepljenje prebivalcev revnejših držav.