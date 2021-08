V ZDA obvezno cepljenje pripadnikov oboroženih sil

Vojaki cepljenja ne bodo smeli zavrniti, ker bo to kaznivo dejanje, razen če spadajo med izjeme

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin med obiskom v Iraku

© Ameriška vojska / Flickr

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je v ponedeljek vojakom sporočil, da bodo najkasneje do sredine septembra uvedli obvezno cepljenje vseh pripadnikov oboroženih sil, "ker je to nujno za vzdrževanje bojne pripravljenosti". Če bodo okužbe še naprej naraščale, se to lahko uvede že prej.

"Predsednika bom prosil, naj ukaže obvezno cepljenje najkasneje do sredine septembra ali nemudoma po tistem, ko bo Uprava za hrano in zdravila (FDA) izdala redno dovoljenje za uporabo cepiva proti covidu-19. Karkoli se bo zgodilo prej," je sporočil in vojski naročil, naj se pripravi.

FDA je doslej izdala izredno dovoljenje cepivom Pfizerja, Moderne in Johnson & Johnsona. Pfizer naj bi bil prvi, ki bo konec avgusta ali v začetku septembra dobil redno dovoljenje za uporabo cepiva.

Lloyd Austin,

obrambni minister ZDA

Biden bi lahko že sam ukazal obvezno cepljenje vojski, vendar tega noče storiti, da ne bo upora v kongresu in vojski, uradno pa zato, ker se zanaša na nasvete strokovnjakov in vojakom noče vsiliti novega cepiva poleg že skupaj 17, ki jih morajo dobiti glede na to, kje služijo.

Predsednik je Austinovo sporočilo vojakom nemudoma pozdravil in dodal, da so ZDA še vedno v vojni s koronavirusom, cepljenje pa bo vojake ohranilo zdrave in pripravljene na posredovanje kjerkoli po svetu. "Za obrambo naroda potrebujemo zdrave in pripravljene sile," je v sporočilu vojakom dodal Austin.

"Nekateri bodo skušali kritizirati ministra z argumenti, ki nimajo osnove v znanosti ali dejstvih. Te obupne poskuse vzbujanja politične pozornosti je treba zanemariti," je sporočil demokratski kongresnik iz Washingtona Adam Smith, ki predseduje odboru za oborožene sile v predstavniškem domu kongresa. Vodilni republikanec v odboru Mike Rogers se je z njim strinjal.

Doslej so povsem cepili že več kot milijon vojakov, 237.000 pa jih je dobilo en odmerek cepiva. Mornarica je cepila 74 odstotkov aktivnih sil z najmanj enim odmerkom, zračne sile 65 odstotkov, kopenska vojska pa le 50 odstotkov.

Adam Smith,

demokratski kongresnik iz Washingtona

Vojaki cepljenja ne bodo smeli zavrniti, ker bo to kaznivo dejanje, razen če spadajo med izjeme. Cepljenju se lahko izognejo nosečnice, vojaki z zdravstvenimi težavami in tisti, ki trdijo, da jim to prepoveduje vera.

V ZDA se po podatkih ameriških oblasti pandemija covida-19 ponovno krepi zaradi različice delta, ki dela težave necepljenim. Mornarica je sporočila, da so doslej hospitalizirali le enega cepljenega mornarja ali marinca ter 123 necepljenih. Manj kot trije odstotki cepljenih so bili na testu na koronavirus pozitivni.

Trenutno je hudo prizadet konservativni republikanski južni del ZDA, kjer veliko več ljudi kot drugje po ZDA zavrača cepljenje. Arkansas je po številu hospitalizacij presegel rekord v celotnem času pandemije, v Mississippiju ni več prostih postelj v intenzivni negi, podobno zaostrene razmere pa so tudi na Floridi.

Po ZDA se sedaj povprečno na dan okuži 108.000 ljudi, umre pa jih več kot 500 na dan. Opravijo pa spet tudi že po 700.000 cepljenj na dan. Po ZDA so sicer doslej povsem cepili 50,2 odstotka vsega prebivalstva ter 60,1 odstotka prebivalcev, starejših od 18 let.

V državi New York, ki je bila na začetku pandemije najhuje prizadeta, večjih težav s cepljenjem nimajo. Doslej so povsem cepili skoraj 70 odstotkov odraslih prebivalcev. Na intenzivni negi je 246 ljudi, v nedeljo pa jih je zaradi covida-19 umrlo 12.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je do sinoči v ZDA s koronavirusom okužilo 35,9 milijona ljudi, umrlo pa jih je 617.000. Največ smrtnih žrtev ima Kalifornija (64.795), Teksas pa bo kmalu prehitel New York, ki je imel dolgo časa največ mrtvih.

Do sinoči je po njihovih podatkih v New Yorku uradno umrlo 53.750 ljudi, v Teksasu pa 53.724. Florida je za Kalifornijo in Teksasom na tretjem mestu po številu okužb (2,8 milijona). Kalifornija je naštela več kot štiri milijone, Teksas 3,25 milijona, New York pa 2,2 milijona okužb.

