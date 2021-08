Nova24TV zavaja: STA sme tržiti novice o olimpijskih igrah

Po mnenju odvetniške pisarne Pirc Musar in Lemut Strle mora STA povzetke novic o uspehih Slovencev na olimpijskih igrah objavljati v okviru javne službe, razširjene vsebine o olimpijskih igrah pa lahko trži

Na portalu Nova24TV.si so objavili prispevek z naslovom »STA novice z olimpijskih iger trži posebej, čeprav bi morali šport pokrivati v skladu z zakonom in v okviru javne službe«. V njem so zatrjevali, da bi Slovenska tiskovna agencija (STA) morala vsem uporabnikom brezplačno omogočiti dostop do novic o olimpijskih igrah v Tokiu.

V prispevku so pojasnili, da so na portalu STA želeli prebrati novice z olimpijskih iger, a do njih niso imeli dostopa. Ob tem so opozorili, da 4. člen zakona o STA agenciji narekuje, da mora v okviru javne službe ustvarjati in javnosti posredovati povzetke novic z najbolj bistvenimi podatki o dogajanju v Sloveniji in po svetu, med drugim tudi s področja športa.

V odvetniški pisarni Pirc Musar in Lemut Strle so za Razkrinkavanje.si ocenili, da v sklop opravljanja javne službe tiskovne agencije spadajo novice o uspehih slovenskih športnikov na olimpijskih igrah, med razširjene novinarske vsebine, ki jih STA lahko trži, pa spadajo intervjuji s slovenskimi športniki in vsebine o uspehih tujih športnikov.

Tudi profesor novinarstva s fakultete za družbene vede Marko Milosavljević, ki se med drugim ukvarja z medijsko regulacijo, je za Razkrinkavanje.si ocenil, da STA poglobljene novinarske vsebine o olimpijskih igrah, kot so biografije in intervjuji, lahko trži.

Kako je objave olimpijskih vsebin in njihovo trženja komentiral direktor STA Bojan Veselinović in kaj je pokazala Oštrova analiza dostopnosti prispevkov o olimpijskih igrah, lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.