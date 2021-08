Talibani pospešeno zavzemajo Afganistan

Pod nadzorom naj bi imeli že več kot polovico države

Talibani so danes po navedbah številnih virov v Afganistanu zasedli še glavni mesti pokrajin Farah na zahodu države in Baglan na severu države. V enem dnevu so talibani tako zavzeli še dve prestolnici pokrajin, skupno pa so jih v svoji ofenzivi v manj kot tednu dni zavzeli že osem, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah lokalnih politikov, ki jih navajajo tuje tiskovne agencije, talibani zdaj nadzorujejo ključne vladne zgradbe, vključno z uradom guvernerja, sedežem policije in osrednjim zaporom v mestu Farah, prestolnici istoimenske pokrajine.

Nekaj ur zatem pa so talibani zavzeli še prestolnico Baglana Pul-e-kumri, okoli 200 kilometrov severno od Kabula, so sporočili lokalni politiki.

Talibani so po majski napovedi ZDA o umiku zavezniških sil iz Afganistana do 11. septembra letos sprožili silovito vojaško ofenzivo. V zadnjih dneh in tednih nizajo uspehe na bojišču. Zavzeli so že osem glavnih mest pokrajin, številne pa še oblegajo. Napade izvajajo tudi v Kabulu.

Ne ozirajo se na mednarodna opozorila in pozive k prekinitvi ognja, ampak pospešeno izvajajo svoje načrte za prevzem oblasti v državi. Vse bolj kaže, da jim bo uspelo zavzeti tudi največje mesto na severu Mazar-i-Šarif, s čimer bi vladna stran izgubila nadzor nad celotnim območjem, ki je bilo sicer vedno proti talibanom.

Vladne sile so v hudih težavah tudi v provincah Kandahar in Helmand na jugu, ki veljata za utrdbi talibanskega gibanja. Z območij medtem beži na tisoče civilistov.

