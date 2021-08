Naznanil odstop s položaja, spolno nadlegovanje pa še vedno zanika

Newyorški demokratski guverner Andrew Cuomo je končno podlegel pritiskom političnih voditeljev stranke

Newyorški demokratski guverner Andrew Cuomo je danes podlegel pritiskom političnih voditeljev stranke, vključno s predsednikom ZDA Josephom Bidnom, in naznanil odstop s položaja, ki bo začel veljati čez dva tedna. Cuomo sicer še vedno odločno zanika, da bi spolno nadlegoval ženske.

Pritiski na Cuoma so se povečali v zadnjih dneh, po objavi preiskovalnega poročila obtožb spolnega nadlegovanja, ki ga je naročila pravosodna ministrica New Yorka Letitia James. Poročilo je ugotovilo, da je Cuomo spolno nadlegoval 11 žensk in s tem kršil zvezne in državne zakone.

Cuomo je vse doslej zavračal obtožba in tudi pozive k odstopu. A nekaj okrožnih tožilcev je že sprožilo preiskave, državni kongres pa je pospešil svojo preiskavo pred ustavno obtožbo, po kateri bi ga odstavili, saj so to napovedali tako rekoč vsi demokrati v državnem kongresu.

"Mislim, da je glede na okoliščine največ, kar lahko storim, da se umaknem in pustim vladi, da se vrne k vladanju," je na novinarski konferenci, na kateri ni sprejel vprašanj, dejal Cuomo, ki je trenutno sredi svojega tretjega guvernerskega mandata.

Andrew Cuomo,

newyorški demokratski guverner

Končala se je politična kariera demokrata, ki so ga še lani zaradi treznega vodenja odgovora na izbruh pandemije covida-19 pozivali, naj kandidira za predsednika ZDA. Odstop je tudi konec politične dinastije Cuomo, saj je bil na istem položaju pred desetletji tudi njegov oče Mario Cuomo.

Položaj guvernerke bo začasno prevzela njegova namestnica, demokratka Kathy Hochul, Cuomo pa se bo soočal s kazenskimi preiskavami. Tudi ob napovedi odstopa je danes vztrajal, da ni naredil ničesar narobe.

Ženske, ki so ga prijavile, je sicer "pohvalil za pogum", vendar vztrajal, da so bile njegove geste, kot je dotikanje obraza in poljubljanje, "napačno razumljene". Kot potomec italijanskih priseljencev naj bi bil po njegovem pač "čustven in domač".

FIqgiGZ85U0

cnCLQGEYoIw