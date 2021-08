Biden kritičen do tistih, ki podpirajo prepoved nošenja zaščitnih mask

Guvernerja Floride in Teksasa sta namreč šolskim okrožjem prepovedala, da bi v šolah lahko zahtevali nošenje mask

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek kritiziral republikanske guvernerje, ki nasprotujejo zaščitnim maskam proti koronavirusu v šolah. To je bilo še posebej uperjeno proti guvernerjema Floride in Teksasa, ki sta šolskim okrožjem naravnost prepovedala, da bi v šolah lahko zahtevali nošenje mask.

V ZDA se je do sinoči po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 36 milijonov ljudi, umrlo pa jih je 618.000. "Okužbe in smrti spet naraščajo zaradi koronavirusne različice delta, ki je agresivnejša od dosedanjih in se hitreje ter lažje širi," so sporočili.

Biden je izrazil zaskrbljenost nad naraščanjem okužb med šolarji in dejal, da se to dogaja predvsem v zveznih državah, kjer je malo cepljenih. To so Florida, Teksas, Louisiana, Alabama in Mississippi. Bidnu se zdi višek sprenevedanja, da republikanci govorijo o tem, da se država ne sme vpletati v življenja ljudi, nato pa sami ukazujejo šolam, da ne smejo uvajati zaščitnih mask.

Otroci, mlajši od 12 let, se še ne morejo cepiti in šolarji po ZDA, ki se vračajo k pouku, se srečujejo z raznolikimi uredbami. Biden je dejal, da nima pooblastil, da bi ukrepal proti guvernerjem.

Upirajo pa se šolska okrožja v Teksasu in na Floridi sama. V ponedeljek je okrožje Dallasa zavrnilo ukaz guvernerja Grega Abbotta in napovedalo obvezno nošenje mask. Podobno načrtujejo v Austinu, še prej pa so se guvernerju zoperstavili v San Antoniu.

Na Floridi je enako prepoved guvernerja Rona DeSantisa, ki bi leta 2024 rad kandidiral za predsednika ZDA, zavrnilo veliko okrožje Broward na jugu države. To so pred tem storila tudi druga okrožja in DeSantis je zagrozil, da jim bo odvzel državna sredstva. Biden je potem povedal, da bo razliko potem nadoknadila njegova zvezna vlada.

Nekaterim republikancem, ki opažajo, da umirajo njihovi volivci, ki se nočejo cepiti, se že kolca zaradi ukrepov, ki so jih sprejeli. Guverner Arkansasa Asa Hutchinson, ker imajo trenutno na voljo le še osem postelj v intenzivni negi, je dejal, da mu je žal, da je podpisal zakon, ki prepoveduje uvajanje zaščitnih mask.

