»Talibani so zavzeli mesto. Obe strani sta utrpeli hude izgube.«

V roke talibanov padla nova prestolnica province

Talibani so pozno v sredo v manj kot enem tednu od začetka ofenzive zavzeli že deveto prestolnico province. Kot zadnja je v roke talibanov padla prestolnica Fajzabad v provinci Badakšan. Afganistanski predsednik Ašraf Gani je danes odletel v severno mesto Mazar-i-Šarif, da bi zagotovil podporo tamkajšnjim silam, ki jih oblegajo talibani.

"Pozno včeraj so se varnostne sile, ki so se že dneve borile s talibani, znašle pod okrepljenim pritiskom. Talibani so sedaj zavzeli mesto. Obe strani sta utrpeli hude izgube," je o zavzetju Fajzabada povedal lokalni politik Zabihulah Atik.

Zavzetje mesta so potrdili tudi talibani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gani si medtem želi krepiti moralo v enem največjih mest Afganistana, ki ga že dneve oblegajo talibani. Glede na izjavo iz predsedniške palače bo predsednik preveril splošno varnost na severu. Po pričakovanjih pa bo Gani danes na srečanju z vplivnim lokalnim politikom Ato Mohamedom Nurom in znanim afganistanskim poveljnikom Abdulom Rašidom Dostumom govoril o obrambi mesta.

Izguba tega mesta bi predstavljala hud udarec za vlado v Kabulu, pomenila pa bi tudi izgubo nadzora na severu, ki je dolgo veljal za utrdbo protitalibanskih milic.

ZDA medtem vztrajajo pri načrtih glede umika vojakov do konca meseca. Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo poudaril, da se morajo Afganistanci sedaj boriti zase. "Morajo se boriti zase, boriti za svoj narod," je dejal.

Po njegovi oceni ima afganistanska vlada večje število varnostnih sil, vendar se morajo te tudi želeti boriti, je dodal.

Talibani so po majski napovedi ZDA o umiku zavezniških sil iz Afganistana sprožili silovito vojaško ofenzivo. V zadnjih dneh in tednih nizajo uspehe na bojišču. Zavzeli so že devet glavnih mest provinc, ki jih je skupaj 34. Številne še oblegajo. Napade izvajajo tudi v Kabulu.

Ne ozirajo se na mednarodna opozorila in pozive k prekinitvi ognja, ampak pospešeno izvajajo svoje načrte za prevzem oblasti v državi. Z območij medtem beži na tisoče civilistov.

