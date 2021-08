Odpoved 75 povezav na dolge razdalje

Nadaljnje odpovedi in zamude nemškega železniškega operaterja Deutsche Bahn bodo vplivale tudi na regionalne povezave

Vlak Deutsche Bahn

Nemški železniški operater Deutsche Bahn je zaradi stavke strojevodij, ki se je začela v torek pozno popoldne, odpovedal 75 povezav na dolge razdalje. Obenem predvidevajo, da bodo nadaljnje odpovedi in zamude vplivale tudi na regionalne povezave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri Deutsche Bahn so zaradi nastale situacije že izdali nadomestni vozni red.

Po poročanju dpa se bo stavka končala v petek okoli 2. ure zjutraj, železniški promet pa naj bi nato stekel brez večjih težav.

Zaenkrat še ni znano, ali bo stavka vplivala na druge železniške operaterje. V sindikatu nemških strojevodij GDL so namreč k stavki med drugim pozvali tudi odpremnike vlakov, brez katerih pa noben vlak ne sme voziti, navaja dpa.

Stavko so v torek ob 19. uri najprej začeli strojevodje tovornih vlakov, danes zjutraj pa so se jim pridružili še vozniki potniških vlakov.

Predsednik GDL Claus Weselsky je v torek sporočil, da je na glasovanju o stavki sodelovalo 70 odstotkov članov sindikata, stavka pa je na glasovanju dobila 95-odstotno podporo.

V sindikatu so se za stavko odločili, potem ko so spodletela pogajanja z Deutsche Bahn glede plač in dodatkov v času pandemije covida-19. Sindikat med drugim zahteva 1,4-odstotno povišanje plač in dodatek v višini 600 evrov za leto 2021 ter nadaljnje zvišanje plač za 1,8 odstotka leta 2022.

Nemška železniška družba Deutsche Bahn je tekom pogajanj sindikatu ponudila postopno zvišanje plač za 3,2 odstotka, a se strani nista mogli dogovoriti, kdaj naj bi spremembe začele veljati.

V GDL so tako v začetku junija prekinili pogajanja o plačah in delovnih pogojih z Deutsche Bahn ter sporočili, da se pripravljajo na začetek stavke. Kot je takrat dejal Weselsky, se Deutsche Bahn ni pogajal v dobri veri in je dajal predloge, ki bi vodili v slabše delovne pogoje.

Pri Deutsche Bahn so poziv k stavki označili za "klofuto" potnikom v času velikih naporov za zajezitev vpliva pandemije koronavirusa.

