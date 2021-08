Ministrica Kustec: »Dogovarjanja o PCT pogoju za šole v zaključni fazi«

"Preigravamo vse možnosti, če želimo imeti šole in vrtce odprte, potem se zanesljivo pogovarjamo o PCT pogojih," je dejala ministrica za šolstvo

Simona Kustec

© Uroš Abram

Ali bo izpolnjevanje PCT v naslednjem šolskem letu pogoj za vstop v vzgojno-izobraževalne ustanove, za zdaj po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec še ni znano, dogovarjanja o tem so v zaključni fazi. Ministrstvo za zdravje naj bi v naslednjem tednu vladi posredovalo odlok, ki bo urejal pogoj PCT tudi za izobraževalne ustanove.

Dogovarjanja o tem, kako pripraviti odlok, ki bo urejal pogoj PCT tudi za izobraževalne ustanove, so po besedah ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec v zaključni fazi. "Preigravamo vse možnosti, če želimo imeti šole in vrtce odprte, potem se zanesljivo pogovarjamo o PCT pogojih," je dejala v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar je sicer v današnji izjavi medijem pojasnil, da bo izpolnjevanje PCT pogoj za obisk predavanj v novem študijskem letu, s tem tudi soglašajo študentske organizacije. Za dijake pa je predlog, da se sprva prostovoljno samotestirajo, ob predlogu v rdečo epidemiološko fazo pa bi tudi za njih veljal pogoj PCT.

A kot je izpostavila Kustec, pogoj PCT ni neposreden del šolske vsebine, je pa "del uspešnega bivanja v družbi v času epidemije koronavirusa". Kot je še dejala, je nujno treba ločevati med samo vsebino in načinom izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v novem šolskem letu ter ukrepi, ki so povezni s preprečevanjem širjenja virusa.

Ti se po njenih besedah ne spreminjajo. "Kar se spreminja - ker sobivamo z virusom - je povezano s tem, kako lahko na varen način sobivamo z virusom v šolskem prostoru, da izobraževalnih ustanov v prihodnje ne bo potrebno zapirati," je povedala.

Kot je še poudarila, je določanje pogoja PCT primarno v pristojnosti ministrstva za zdravje. Predpogoj pa je po mnenju Kustec odgovornost vsakega posameznika, da se odloči za cepljenje ali pa da v prostor vstopa s potrdilom o negativnem PCR testu.

V Sloveniji je sicer polno cepljena približno polovica pedagoških delavcev, kar je po besedah Simone Kustec premalo, zato poziva vse, ki se še niso odločili za cepljenje, da to storijo.

V nekaterih državah so se na novo šolsko leto pripravili tudi z optimizacijo prezračevalnih sistemov v izobraževalnih ustanovah. V Sloveniji je bilo po besedah ministrice za zaščitne ukrepe v vzgojno-izobraževalnih zavodih v preteklem šolskem letu namenjenih dodatnih 10 milijonov evrov. Šole so ta sredstva glede na specifične potrebe porabile po lastni presoji.

A kot je še pojasnila Kustec, svetovalna skupina v prvi vrsti zagovarja naravno prezračevanje. Če pa se izkaže, da so potrebe posameznega vrtca ali šole drugačne, pa se ravnatelji lahko odločijo tudi drugače.