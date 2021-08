Ali imajo pri trenutni razdeljenosti glede cepljenja oboji prav?

Radovednost namesto vsevednosti

Protest proti sprejetju Zakona o nalezljivih boleznih 6. julija 2021

Ko je mož nevroznanstvenice Lise Feldman prišel na obravnavo k psihiatru, se je pri iskanju odgovora na zdravnikovo vprašanje namrščil, kar je običajno počel, kadar je bil osredotočen. Psihiater mu je postavil diagnozo – imate težave s prikrito jezo. Čeprav je gospod Feldman to zanikal, je psihiater vztrajal pri svoji oceni. In obravnava je bila s tem končana. Kaj se je zgodilo? Nekaj, kar pogosto zaznamuje vsakdanjo komunikacijo – nesporazum. Nesporazum, kot pove že ime, pomeni odsotnost sporazuma o nekaterih vidikih stvarnosti. Feldman si je mrščenje obrvi razlagal kot posledico koncentracije, psihiater pa jeze. Kdo je imel prav? Oba. Obe razlagi sta stvarni, vendar ne v objektivnem pomenu, temveč v socialnem. Kaj to pomeni?