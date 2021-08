Hojs: »Začnite delati, lenuhi!«

Notranjemu ministru popuščajo živci

Notranji minister in nivo njegovega besednjaka

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je danes zavrnil očitke sindikata policistov, da sta on oziroma generalni direktor policije Anton Olaj odgovorna za zaplete pri varovanju poslancev pred DZ. Pri izmenjavi besed na Twitterju je med drugim zapisal: "Začnite delati, lenuhi!"

"Za (ne)varovanje poslancev pred DZ naj bi bil po besedah šefa sindikata Sindikata policistov Slovenije odgovoren generalni direktor Anton Olaj oz. celo jaz, ker nisem spremenil območij pristojnosti varovanja. Začnite delati v policiji, spoštovani sindikalisti, in nehajte politizirati in iskati izgovore," je na Twitterju zapisal minister.

Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve RS

V sindikatu so mu v odgovoru predlagali, da se seznami z 32. člena zakona o organiziranosti in delu v policiji. Ta sicer med drugim določa, da lahko minister na predlog generalnega direktorja policije kot poseben ukrep odredi varovanje, prepoved dostopa ali zadrževanje ljudi ob objektih objektih sedeža predsednika republike, vlade, državnega zbora, ministrstev ali diplomatsko konzularnih predstavništev, ki jih varuje policija.

Takšen ukrep lahko odredi, kadar obstaja nevarnost za teroristična dejanja, demonstracije ali druge oblike napada na življenje, varnost ali zdravje ljudi in premoženje. Obstoj te nevarnosti pa ugotovijo z oceno tveganja, ki jo izdela policija.

Na to se je že odzval Hojs. Sindikat je na Twitterju povprašal, ali so izdelali oceno tveganja in dodal: "Niste! Začnite delati, lenuhi!"