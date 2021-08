Številne kritike ob sprejetju spornega medijskega zakona

ZDA pozivajo Poljsko, naj dokaže, da zagovarja demokratične vrednote in svobodo govora

ZDA so izrazile ostre kritike na sredino sprejetje spornega medijskega zakona v parlamentu na Poljskem, ki bo omejil delovanje medijev v tuji lasti. V Washingtonu so Varšavo pozvali, naj spoštuje demokratične vrednote in svobodo medijev. Kritičen je bil tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli.

Poljski parlament je v sredo z 228 glasovi za, 216 proti in 10 vzdržanimi sprejel zakon, ki podjetjem zunaj Evropske unije ne dovoljuje več, da bi bili večinski lastniki radijskih in televizijskih postaj. Kritiki svarijo, da je želela vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) s tem predvsem onemogočiti oz. otežiti delovanje do vlade kritičnih televizij. Zaradi spora okoli zakona je razpadla tudi vladajoča koalicija, da ta nima več večine v parlamentu.

Zakon mora sicer potrditi še senat, kjer ima večino opozicija. Pred glasovanjem lahko dodajo še svoje dopolnitve zakona.

Ta trenutno predvideva, da lahko licence za oddajanje prejmejo le še tisti tujci, ki imajo svoj sedež na območju evropskega gospodarskega prostora. Dodatno velja tudi, da prejemniki licenc ne smejo biti odvisni od tistih, ki ima sedež zunaj evropskega gospodarskega prostora.

Po oceni kritikov je želela vlada z zakonom omejiti zasebno televizijo TVN, ki je prek holdinga, registriranega na Nizozemskem, v lasti ameriškega koncerna Discovery. Do vlade je namreč kritičen predvsem informativni program TVN24, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriško zunanje ministrstvo je bilo že kritično do zakona. Vlado v Varšavi je pozvalo, naj dokaže, da zagovarja demokratične vrednote in svobodo govora. Višji predstavniki zunanjega ministrstva so bili pred glasovanjem poljskega sejma tudi v stiku s poljskimi predstavniki, so še pojasnili v Washingtonu.

Predsednik evropskega parlamenta Sassoli pa je ocenil, da zakon resno ogroža neodvisno televizijo v državi. "Ne more biti svobode, brez svobodnih medijev," je tvitnil.

Pred glasovanjem je v poljski vladi izbruhnil spor. Premier Mateusz Morawiecki je v torek odstavil svojega namestnika Jaroslawa Gowina, vodje koalicijske stranke Sporazum. Ta je nato odpovedala sodelovanje s PiS. V koaliciji sicer ostaja še ena manjša stranka, a vlada nima več jasne večine v parlamentu.

Uradno je Morawiecki odstavil Gowina zaradi nesodelovanja pri izvajanju reform. Gowin je bil kritičen do obsežnih reform, dviga davkov in medijskega zakona, ki da bo škodoval odnosu med Poljsko in ZDA.

Poljski parlament je sicer v sredo sprejel še en zakon, ki je naletel na kritiko ZDA in Izraela. Poslanci so sprejeli zakon, ki po oceni Izraela preprečuje nekdanjim lastnikom zemljišč na Poljskem, med njimi preživelim holokavsta in potomcem, da znova postanejo lastniki teh zemljišč. Zaskrbljenost je izrazil tudi zunanji minister ZDA Antony Blinken.

Izraelski zunanji minister Jair Lapid je na Twitterju obsodil zakon, "ki škoduje spominu na holokavst in pravicam žrtev".

Po novem lahko sicer sodišča obravnavajo pritožbe o administrativnih odločitvah glede zemljišč le, če so bile sprejete v zadnjih 30 letih. V praksi omejujejo vračanje lastnine, ki so jo zasegli v času komunizma. Zakon mora podpisati še predsednik Poljske Andrzej Duda, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

6EmoI7rfKbs

lXFt2q577gg