Zakaj v Sloveniji ne preganjamo rasizma?

Zakaj v Sloveniji ne preganjamo rasizma, sploh takrat, ko ga nevarno usmerjajo in spodbujajo politični voditelji, zakaj ob njem pretežno ostajajo nemi že sami tožilci?

Lep zgled te zgolj navidezno pesimistične ocene, ki se ob statistični analizi ravnanja tožilstva izkaže za točno, je delovanje stranke DOM oziroma Domovinska liga, ki predstavlja bolj radikalno formo sicer skrajne Janševe SDS, kar pomeni le, da se za simpatije pri volilnem telesu bori s podvojeno desničarsko skrajnostjo, naslonjeno na netoleranco, sovraštvo in diskriminacijo. Prav zato uporablja še bolj odkrito in do konca prignano ksenofobno, rasistično, antisemtsko, islamofobno in afrofobno politično govorico.

Če bi javni diskurz stranke Dom analizirali podrobneje, bi lahko hitro zaznali, da se zateka v tri relativno heteronomne agende: klasičen rasizem sovraštva do tujcev, predvsem povezan z migracijami v Evropo, nacionalistični prezir do priseljencev v Sloveniji, še posebej iz držav bivše Jugoslavije in Balkana, pa tudi brutalno homofobijo z elementi mačizma, bistveno bolj odkrito agresivno od tiste, ki jo gojijo v Zavodu Iskreni in občasno zaide tudi na TV Slovenija.

IQ Afričanov – klavcev in piromanov

Te dni so pri Bernardu Brščiču objavili niz nestrpnih domislic z rasističnim pridihom, med njimi tudi naslednji opis: "Do kdaj bomo uvažali afriške klavce in piromane? Povprečen IQ podsaharskega Afričana < 75. Če dodaš še islam, dobiš eksplozivno mešanico psiho- in sociopatije."

Miselni horizont izjave nas v svojem tonu takoj spomni na odmevno stališče Brščičeve žene v oddaji TV Faktor na TV 3 Slovenija o lenih in neumnih črncih in Afriki kot »celini brezupa«, ki ga več kot očitno intenzivno deli s svojim možem. Ni dvoma, izjava je nestrpna in zrela za kazenski pregon, pod apelom zaščite domovine (»do kdaj bomo uvažali«) Afričane kategorizira s skrajno žaljivimi označevalci, kot sta »klavci« in »piromani«, jim pripisuje intelektualno in inteligenčno inferiornost ter družbeno patologijo.

Brščič je bržkone trenutno s svojo afrofobično nestrpnostjo prvak med slovenskimi politiki, saj med njimi običajno bolj prevladujejo islamofobni poudarki. Pred tedni je zapisal, da »afrikanizacija pomeni civilizacijsko nazadovanje Evrope«, kar seveda po njegovem ni rasizem ali sovražni govor: »To je dejstvo«. Še več, v »črncih« vidi predvsem roparje in posiljevalce: "Kaj so črnci naredili iz nekoč cvetoče JAR!!! Samo ropanje, posilstva in ubijanje. Ja, nekaj je narobe z Afričani, da je Afrika taka kot je."

Cilji njegove stranke so več kot jasni, etnični nacionalizem čistega »slovenstva« gradi na obrambi pred vdorom tujega, nečistega elementa, s čimer ponuja točko identitete skozi identifikacijo z imaginarnim »Mi«, torej klenim slovenstvom brez primesi, na drugi strani dihotomije pa so umazani in nečisti »Oni«, tujci ali prišleki neslovenskega izvora, ki nas neposredno ogrožajo.

»Koliko muslimanskim klavcem, posiljevalcem in požigalcem bomo Slovenci ponudili gostoljubje?« se dodatno sprašujejo v Brščičevem Domu in sugerirajo, da bo potrebno deportirati prav prav vse muslimane.

Brščič o tem, kaj je narobe z Afričani

Hujskaško in nestrpno migrante označujejo »za organizirano kriminalno združbo, povezano z institucijami EU«, ker je le ena v naboru že dovolj znanih klasičnih taktik žaljive govorice sovraštva. Nesporno jezik, ki bi ga tožilci morali preganjati.

Modno sovraštvo do »šiptarjev«

V stranki Dom so sicer, zelo podobno kot v Jelinčičevevi SDS, ki jim konkurira v grobem nacionalističnem segmentu iskanja podpore zase, podobno nestrpno nastrojeni tudi do »prišlekov« iz Bosne, Srbije in šiptarjev, kot jim zaničevalno pravijo. Brščič zanj neželenemu sobivanju z njimi pravi balkanizacija: »Zakaj smo se pred 30 leti sploh osamosvojili, če postajamo Jugoslavija v malem? Do danes nismo imeli vlade, ki bi želela ustaviti balkanizacijo.« Še zlasti popularno je gojiti sovraštvo do »šiptarjev«, ki ga prvak stranke kombinira z omenjenim prezirom do islama: "To, da Kranj postaja albanska eksklava, ima posledice. Islamizacija prinaša halal mesnice. Halal Guda je največji proizvajalec doner kebaba v Sloveniji, 24 zaposlenih, 4,5 mio € prometa. Ali ta šiptarska ‘obogatitev’ sodi na Gorenjsko, presodite sami. V DOM sodimo, da NE!"

Z neproblematizirano in tudi nesankcionirano javno govorico nestrpnosti do »klavcev«, »piromanov«, »posiljevalcev« se počasi ne utrjujejo le predsodki, stereotipi in negativna slika »potujenega« Drugega, ampak se ob tihem molku ob naši pasivnosti in tudi povsem zgrešeni ideji ignorance do tovrstnih »ekscesov« neutrudno in vztrajno, ne da bi to opazili, generira tudi podoba nas samih kot »čistih« Slovencev, kakršno rasistični nacionalisti tudi želijo vzpostaviti. Povedano drugače: kdor molči, ta rasizmu hote ali nehote pritrjuje.

