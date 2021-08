Na Hrvaškem celotna pomoč le tistim podjetjem, ki imajo cepljenih vsaj 70 % zaposlenih?

Izjava Mateja Lahovnika ne drži. Na Hrvaškem je za državno pomoč potreben pogoj PCT.

Matej Lahovnik

© Borut Krajnc

»Hrvaška od julija izplačuje polne korona pomoči le podjetjem, ki imajo cepljenih vsaj 70 odstotkov zaposlenih, ostalim pa sorazmerno glede na delež cepljenih delavcev,« je 24. julija tvitnil Matej Lahovnik, ekonomist in vodja vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo.

Hrvaški zavod za zaposlovanje je namreč 23. julija, dan pred Lahovnikovo izjavo, sprejel nove pogoje za program ohranjanja delovnih mest v dejavnostih, katerih poslovanje so prizadele okoliščine, povezane z epidemijo. Poleg tega lahko to pomoč dobijo prizadeta podjetja na območjih, kjer je bila razglašena katastrofa zaradi potresa, konkretno v Siško-moslavški, Zagrebški in Karlovški županiji.

»Hrvaška od julija izplačuje polne korona pomoči le podjetjem, ki imajo cepljenih vsaj 70 odstotkov zaposlenih, ostalim pa sorazmerno glede na delež cepljenih delavcev.«



Matej Lahkovnik,

vodja vladne svetovalne skupine za pripravo ukrepov za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo

V programu pomoči podjetjem, prizadetim zaradi epidemije ali potresov, je hrvaški zavod za zaposlovanje za mesec julij res dodal pogoj, da mora vsaj 70 odstotkov zaposlenih, za katere delodajalec prosi za državno pomoč, imeti digitalno covid potrdilo EU, da lahko prejme vso zaprošeno pomoč. Toda digitalno covid potrdilo EU lahko delavci pridobijo tudi s prebolelostjo ali testiranjem, ne samo s cepljenjem.

Kakšni bodo pogoji za tiste delavce, ki bodo imeli potrdilo o testiranju, in zakaj ukrep povzroča še nekaj nejasnosti, lahko preberete na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.