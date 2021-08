Biden deležen ostrih kritik

Republikanci nad Bidna zaradi odločitev Trumpove administracije

Joe Biden

Spričo hitre vrnitve talibanov po odhodu tujih vojakov iz Afganistana je ameriški predsednik Joe Biden doma deležen ostrih kritik zaradi umika ameriške vojske, ki naj bi bil slabo voden. Pojavljajo se tudi ocene, da bi to lahko oslabilo podobo ZDA v svetu. Vlada sebi v bran izpostavlja, da je lanski dogovor o umiku ZDA delo predhodne vlade.

Po nedeljskem bliskovitem padcu vlade v Kabulu bo 20. obletnica terorističnih napadov 11. septembra, ki je bila povod za ameriško posredovanje v Afganistanu, minila s talibani znova na čelu države, čeprav je posredovanje ZDA stalo skoraj 2500 življenj in več kot dva tisoč milijard dolarjev.

Biden, ki je maja napovedal dokončen odhod ameriških vojakov iz Afganistana do konca avgusta, se sedaj sooča s kritikami, da je bil umik slabo upravljan. O tem naj bi med drugim pričalo dejstvo, da ZDA hitijo z evakuacijo svojega veleposlaništva v Kabulu le mesec dni po tem, ko je Biden miril bojazni, da bi se lahko afganistanska vlada hitro sesula.

"To ne bo imelo posledic zgolj za Afganistan," je menila republikanska članica predstavniškega doma Liz Cheney. "Nasprotniki Amerike vedo, da nam lahko grozijo, in naši zavezniki se to jutro sprašujejo, če lahko računajo na nas za karkoli," je dejala v pogovoru za mrežo ABC. Odgovornost za to po njenem prepričanju nosita tako Biden kot njegov predhodnik Donald Trump.

Bidnova administracija rada izpostavlja, da je prav Trump izpogajal lanski dogovor s talibani v Dohi, ki je določil pogoje za dokončen umik ameriške vojske, ter da večina ameriške javnosti podpira končanje "večnih vojn".

Trump po drugi strani krivi Bidna in ga je v nedeljo celo pozval k odstopu, češ da je "sramota, kar je dovolil, da se je zgodilo v Afganistanu". "Kar je Joe Biden naredil v Afganistanu, je legendarno. V ameriško zgodovino se bo zapisalo kot eden največjih porazov," je še sporočil.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je medtem za ABC znova zatrdil, da so ZDA uspele v svoji prvotni misiji, da kaznujejo pripadnike Al Kaide za napade 11. septembra. "Res je tudi, da ni ničesar, česar bi si naši strateški tekmeci po svetu želeli bolj, kot da ostanemo pogreznjeni v Afganistanu še pet, 10 ali 20 let," njegove besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

A republikanski senator Lindsey Graham je opozoril, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Al Kaida v Afganistanu znova vzniknila. "Zdi se, da se predsednik Biden ne zaveda terorističnih groženj, ki jih prinaša Afganistan pod vodstvom talibanov," je zapisal na Twitterju.

V dogajanje je besedno posegla celo Kitajska, ki jo Bidnova administracija vidi kot svoj glavni izziv. Državni časnik Global Times je objavil analizo, ki ugotavlja, da je Afganistan razkril ZDA kot "nezanesljivega partnerja, ki vedno zapusti svoje partnerje ali zaveznike zaradi zadovoljitve lastnih interesov", še povzema AFP.

