Opozicija kritična do šolske ministrice Simone Kustec

Opozicijske SD, LMŠ, Levica in SAB zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, na katerem od premierja Janeza Janše pričakujejo odgovore, kako bo v luči novega koronavirusa in ukrepov potekalo novo šolsko leto. Ministrici za izobraževanje Simoni Kustec očitajo nesposobnost in od Janše pričakujejo, da jo odstavi s funkcije.

Kot je v današnji izjavi ocenil poslanec SD Marko Koprivc, seje odbora ne bi bilo treba sklicevati, če bi vlada, njen predsednik in ministrica za izobraževanje opravljali svoje delo.

Spomnil je, da se bo čez dobra dva tedna začelo novo šolsko leto, "a na nobeno ključno vprašanje, kako bo potekal pouk v času covida-19, ni odgovora".

"Šolske ministrice tako rekoč ni, kar se dogaja že od začetka epidemije. Dejansko v Sloveniji nimamo ministrstva za izobraževanje, nimamo jasne strategije, vezane na šolstvo in mlade. Vse se vodi iz kabineta predsednika vlade, vse stvari se podrejajo interesom predsednika vlade in njegovim prijateljem," meni Koprivc. Po njegovih besedah zato nima smisla več vabiti ministrice na sejo odbora DZ, pač pa premierja, ki je odgovoren za ukrepe. Od njega zahtevajo odgovor, kako si predstavlja pouk v prihodnjem šolskem letu. "Šole plavajo v temi in ne vedo, kako bodo izvajale pouk. Dolžne so izvajati ukrepe, ki jih določa vlada, a obenem morajo dobiti jasna navodila s strani vlade, ki pa jih ni," je še opozoril.

Poslanec LMŠ Aljaž Kovačič meni, da je imela ministrica dovolj časa in denarja za pripravo vzgojno-izobraževalnih ustanov, da bi lahko z novim šolskim letom odprle svoja vrata in bi lahko bili vsi prisotni pri pouku. "Ministrici je očitno na drugi strani najlažje vse pustiti zaprto, kot je to delala doslej. Poletnih počitnic ni izkoristila za to, da bi naredila vse, kar je v njeni moči, da bi se te ustanove odprle, ampak se je nekoliko posmehovalno kot turistka udeležila olimpijskih iger in tam gledala športnike, ki jim je pred nekaj meseci onemogočala normalno treniranje," je oster Kovačič. Kot je dejal, ne upajo, da bo "kaj bo iz te ministrice", ki ji očita, da je ena najbolj neodgovornih ministric v zgodovini Slovenije.

Poslanec Levice Željko Cigler je opozoril, da je novo šolsko leto pred vrati, a kljub temu se ne v vrtcih ne v šolah ne ve, pod kakšnimi pogoji se bo izobraževalno-vzgojni proces začel. Po njegovih besedah se ne sme ponoviti scenarij zadnjih dveh šolskih let, ko se je pouk začel, ne da bi izobraževalne ustanove pred tem to vedele. Opozoril je tudi, da se otroci in mladostniki vračajo v vzgojno-izobraževalni sistem polni negotovosti, prav tako so se med njimi pokazale velike socialne razlike. "Za vso neorganizacijo in neznano stanje, s katerim se šolski sistem s 1. septembrom sooča, je odgovornost vlade," je prepričan. Od Janše pričakujejo razrešitev ministrice, v nasprotnem primeru bo po poslančevih besedah on odgovoren za kolaps slovenskega šolskega sistema.

Poslanec SAB Andrej Rajh je dejal, da od ministrice pričakujejo le preprost odgovor na vprašanje, kako se bo začelo novo šolsko leto. Zanima jih tudi, katere ukrepe je vlada izvedla med počitnicami z namenom, da bi pouk v novem šolskem letu lahko potekal čim boj nemoteno. Ponovil je, da morajo biti šole tiste, ki se prve odprejo in zadnje zaprejo. "Glede na to, kako vlada sprejema odločitve in jih sporoča javnosti, imamo zelo slab občutek, da se bo zgodba ponovila in bo Slovenija v družbi držav z najdlje zaprtimi šolami," je povedal Rajh.

Koprivc je pojasnil, da se v opoziciji konkretno še niso pogovarjali o morebitni interpelaciji ministrice, je pa to eden od načinov, da se to "škodljivo politiko na področju šolstva zaustavi".