Varuh človekovih pravic prisluhnil mladim

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj sprejel predstavnike nevladnih organizacij s področja mladih. "Sogovorniki so se strinjali, da so pred današnjo generacijo mladih veliki okoljski, demografski in širši družbeni izzivi, ki jih je epidemija še bolj odstrla," so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost. Varuhovemu vabilu na srečanje so se odzvali predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin, predsednik Študentske organizacije Slovenije Andrej Pirjevec, Jaka Trilar iz Mladinskega sveta Slovenije ter Janez Korošec iz Kluba študentov Kranj.

Svetina je poudaril pomen aktivnega državljanstva in spodbudil mlade, naj se v čim večji meri vključujejo v odločevalske procese, ki zadevajo mlade in naj se o tem izobražujejo. Pomembno je namreč, da odgovorni slišijo njihova mnenja, pomisleke ali skrbi. Po mnenju varuha imajo odgovorni v državi pomembno nalogo in veliko odgovornost, da mladim pomagajo pri uresničevanju njihovih vizij in pri soočanju z izzivi prihodnosti.

Mladi so najprej izpostavili aktualne izzive glede epidemije covida-19 in opozorili na neusklajenost posameznih ministrstev. Izrazili so naklonjenost cepljenju in tudi razumevanje izpolnjevanja pogoja PCT v novem šolskem oziroma študijskem letu, vendar pa ostro nasprotujejo plačljivemu testiranju za učence, dijake in študente, ker mnogi tega stroška ne bi zmogli.

Varuh stroko, vlado in pristojna ministrstva poziva, da se v primeru novega vala epidemije pri sprejemanju morebitnih novih ukrepov, ki se bodo nanašali na otroke in mladostnike, posvetujejo z mladimi ter upoštevajo njihova mnenja glede na njihovo starost in zrelost.

Ob tem so opozorili na visok delež duševnih stisk med mladimi, ki so jih epidemiološke razmere še bolj razgalile. "Ker še vedno nimamo zakona, ki bi urejal psihološko in psihoterapevtsko pomoč, se mladi po pomoč večkrat zatečejo k zasebnim izvajalcem. Varuh se že več let zavzema za čim prejšnji sprejem zakona o psihoterapiji," so navedli pri varuhu.

Mladi so izpostavili tudi težave s pomanjkanjem postelj v študentskih domovih in opozorili na visoke najemnine zasebnih stanovanj. Varuh se bo zato v kratkem sestal z direktorjem republiškega stanovanjskega sklada.

Ker tudi nedostojna plačila za delo in prekarne oblike dela otežujejo osamosvojitev mladih, varuh ponovno poziva ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, naj zakonsko opredeli prekarnost in njene najbolj pojavne oblike, prepove prekarna razmerja ter predpiše tudi sankcije za kršitev te prepovedi.

"Mladi so izpostavili še novelo zakona o tujcih, ki določa, da morajo študenti iz tretjih držav izkazati zagotovljena sredstva za preživljanje," so še dodali pri varuhu.