Bo javno spodbujanje k sovraštvu sankcionirano?

Na Inšpektoratu za kulturo in medije so za STA potrdili, da so prejeli dve prijavi zaradi izjav na TV3, ki po mnenju prijavitelja javno spodbujajo k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti. Ker gre v tem primeru za sume kaznivih dejanj, zoper izdajatelje pa niso predvidene sankcije po zakonu o medijih, je inšpektorat prijavi odstopil policiji. Takratna voditeljica oddaje Faktor na TV3 Norma Brščič je januarja letos namreč izrazila stališča glede večvrednosti oziroma manjvrednosti nekaterih ras.

Na inšpektoratu za medije so zaradi tega prijeli dve prijavi. Kot so pojasnili, je določba v zakonu o medijih, ki prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, napotilne narave in ne predvideva sankcij. Zakonodajalec jo je umestil v zakon kot napotilo medijem pri izvajanju medijske dejavnosti in zanjo v zakonu ni predpisal nobenega inšpekcijskega ukrepa oziroma sankcije, zaradi česar zoper prijavi navedenega izdajatelja medija ukrepanje inšpektorata ni možno, trdijo na inšpektoratu.

Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter sovražni govor so namreč kot kazniva dejanja opredeljeni v kazenskem zakoniku. Zato za dejanja, ki imajo dejanski stan kaznivega dejanja, zoper izdajatelje niso predvidene sankcije po zakonu o medijih.

Zaradi spornih izjav je Agencija za komunikacijska omrežja v inšpekcijskem nadzoru TV3 naložila, da preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti ter izzivanjem rasnega sovraštva in nestrpnosti.

Zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je televizija TV3 s predvajanjem oddaje Faktor 21. januarja kršila prepoved diskriminacije, saj je voditeljica oddaje s trditvami o manjvrednosti določene rase v primerjavi z drugimi izpolnila znake pozivanja k diskriminaciji. Ob tem so zapisali, da v skladu s protidiskriminacijsko zakonodajo niso organ, ki bi lahko kršitelje sankcioniral.

Društvo novinarjev Slovenije je zaradi oddaje voditeljico in odgovornega urednika TV3 Tomaža Taškarja že januarja tudi kazensko ovadilo. "V društvu novinarjev smo na strani svobode izražanja, vendar pa gre v tem primeru za grobo zlorabo te pravice. Ker se zavzemamo za zaščito kakovostnih medijskih vsebin, novinarske etike, profesionalnih standardov, spoštovanja človekovih pravic in temeljne dostojnosti, smo se v tem primeru odločili prevzeti najbolj aktivno vlogo pri preprečevanju razširjanja sovraštva in nestrpnosti v naši družbi tudi s pravnimi sredstvi," so takrat zapisali.