Vox populi: Skoraj 70 odstotkov anketiranih delo vlade ocenjuje kot neuspešno

Danes bi vlado sestavila levosredinska koalicija s 51 mandati

Državni zbor

© dz-rs.si

Avgustovska anketa Vox populi kaže, da 69,5 odstotka anketiranih delo vlade ocenjuje kot neuspešno, medtem ko 27,4 odstotka vprašanih njeno delo ocenjuje kot uspešno. Med strankami ima najvišjo podporo SDS, sledita ji SD in Levica. Najbolj priljubljen med politiki je Borut Pahor.

Če bi bile volitve v državni zbor v nedeljo, bi stranke SD, LMŠ, Levica in SAB osvojile 51 poslanskih mandatov in brez večjih težav sestavile koalicijo. Zadosten pogoj za oblikovanje koalicije v državnem zboru bi dosegle že zgolj tri stranke, in sicer SD, Levica in LMŠ, ki bi na osnovi ankete lahko osvojile 46 poslanskih mandatov. SD bi po izračunu na podlagi opredeljenih volivcev prejela 19 sedežev v državnem zboru, Levica 14, LMŠ pa 13, kaže tokratna anketa Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia.

Največ vprašanih, 18 odstotkov, bi volilo stranko SDS, kar je 0,2 odstotne točke manj kot v zadnjem merjenju. Sledile bi ji SD z 12,2 odstotka podpore (julija 12,7) in Levica z 8,9 odstotka podpore vprašanih (julija 10,1). LMŠ bi volilo 8,5 odstotka anketirancev, kar je 0,7 odstotne točke manj kot prejšnji mesec. Sledijo NSi s 5,5 odstotka podpore (julija 4,7) in SAB s 3,4 odstotka podpore (julija 3,6). Stranko SNS bi volilo 1,4 odstotka vprašanih (julija 0,6), SLS 1,4 odstotka vprašanih (julija 1,1), DeSUS 0,8 odstotka vprašanih (julija 0,7), SMC pa bi volilo 0,7 odstotka vprašanih (julija 0,3). Druge stranke bi volilo 1,8 odstotka vprašanih (julija 2,7).

Število neopredeljenih volivcev in vprašanih, ki ne bi volili, pa je naraslo. 30,4 odstotka anketirancev je odgovorilo, da ne vedo, koga bi volili (julija 29,6), volitev pa se ne bi udeležilo 6,9 odstotka vprašanih (julija 6,5).

Vlada je v tokratni javnomnenjski raziskavi zabeležila nizko podporo, njeno delo kot neuspešno ocenjuje 69,5 odstotka vprašanih. Kot uspešno je delo vlade ocenilo 27,4 odstotka vprašanih.

Na vrhu lestvice priljubljenosti slovenskih politikov je nekdanjo predsednico NSi in evropsko poslanko Ljudmilo Novak zamenjal predsednik republike Borut Pahor. Novak je na drugem mestu, minister za zdravje Janez Poklukar pa na tretjem mestu.

Na četrtem mestu je pristal predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon je na petem mestu. Sledijo ljubljanski župan Zoran Janković, poslanec SD Dejan Židan, predsednik LMŠ Marjan Šarec in nekdanji predsednik Državnega zbora Milan Brglez. Prvo deseterico najbolj priljubljenih politikov zaključuje minister za zunanje zadeve Anže Logar.

Predsednik vlade Janez Janša je zasedel 20. mesto, sledita mu še gospodarski minister Zdravko Počivalšek na 21. mestu in podpredsednica stranke LMŠ Jerca Korče, ki je zasedla zadnje, 22. mesto.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja ga agencija Ninamedia. Anketa je bila opravljena med 10. in 12. avgustom 2021 po metodi CATI, anketiranih je bilo 700 oseb.