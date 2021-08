Koncerti se v času epidemije selijo na vodna prizorišča

V Latviji so se za to odloćili zaradi potreb medsebojne fizične razdalje

DaGamba

© Wikipedia

Latvijci se za poletno koncertno dogajanje zaradi potreb medsebojne fizične razdalje selijo na vodna prizorišča. Tako lahko tudi necepljeni na kajakih, čolničih in motornih jahtah uživajo v glasbi. Konec minulega tedna je bilo na jezeru Juglas blizu Rige na stotine ladjic, na katerih so Latvijci prisluhnili rock, folk in heavy metal glasbi.

Organizatorji so sporočili, da je bilo na vodi okoli 1500 ljudi, dodatnih 3500 pa je koncert spremljalo z obale. Na obali so lahko koncertu prisluhnili le cepljeni, jezero pa je bilo odprto za vse, tudi za necepljene. Takšna izvedba in zamisel za koncerte je odlična, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali nekateri poslušalci.

Latvija je s približno 43 odstotki necepljenih državljanov med državami z najnižjo stopnjo cepljenja v Evropski uniji. Vlada je uvedla različne ukrepe za necepljene osebe, da bi državljane spodbudila k cepljenju, med drugim je vojakom zagrozila z odpustitvijo. Za dogodke v živo velja, da morajo imeti ločeni območji za cepljene in necepljene gledalce, kar organizatorjem otežuje delo.

Sobotni koncert je izvedla zasedba DaGamba, ki združuje klasično in rock glasbo. Člani DaGambe so se zamisli za koncerte na jezeru spomnili med lanskoletnimi zaprtji. Koncerti nosijo ime LAIVA, beseda pa je sestavljena iz angleške "live" in latvijske fraze "na čolnu", še navaja AFP.