Letališče v Kabulu spet deluje

Razmere v Afganistanu

Letališče v Kabulu je znova začelo delovati. Pred tem so ameriške sile njegovo delovanje zaustavile zaradi množice civilistov, ki so vdrli na območje letališča. "Pristali naj bi že prvi ameriški letali z vojaki in vojaško opremo," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ameriškega generalmajorja Taylorja so nadzor nad vojaškim in civilnim letalskim prometom z mednarodnega letališča Hamid Karzaj v Kabulu prevzele ZDA.

"Na letališču v Kabulu je že pristalo tudi nemško transportno letalo, s katerim bodo izvedli evakuacijo nemških državljanov iz Afganistana," poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemčija je že poslala več transportnih letal v uzbekistansko prestolnico Taškent, ki je nemško vozlišče za evakuacijo iz Afganistana.

Ameriško obrambno ministrstvo je sicer potrdilo, da se je poveljnik ameriških sil za Bližnji vzhod Kenneth McKenzie v Katarju sestal s člani talibanskega vodstva. Sogovornikom naj bi po poročanju dpa dal jasno vedeti, da bi napad na ameriške sile ali prekinitev operacije evakuacije preko letališča v Kabulu sprožil silovit odziv.

ZDA so še napovedale, da bodo priznale talibansko vlado v Afganistanu le, če bo ta spoštovala človekove pravice žensk iz se izogibala ekstremističnim gibanjem kot je Al Kaida.

Tuje države zdaj nadaljujejo poskuse reševanja svojih državljanov in Afganistancev iz Kabula. Po vrnitvi talibanov na oblast se številni bojijo morebitnega maščevanja. "Potem ko so morali včeraj zaradi kaosa začasno zapreti letališče v Kabulu, je danes z letališča poletelo že več letal," poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriško obrambno ministrstvo je sicer potrdilo, da se je poveljnik ameriških sil za Bližnji vzhod Kenneth McKenzie v Katarju sestal s člani talibanskega vodstva. Sogovornikom naj bi po poročanju dpa dal jasno vedeti, da bi napad na ameriške sile ali prekinitev operacije evakuacije preko letališča v Kabulu sprožil silovit odziv.

Na transportnem letalu ameriške vojske je tako iz Kabula proti Katarju poletelo okoli 640 afganistanskih civilistov. Po podatkih proizvajalca tega letala, družbe Boeing, je na krovu sicer uradno prostora za 134 potnikov. Na fotografiji iz notranjosti letala pa je videti, kako množica ljudi tesno eden ob drugem sedi na tleh ogromnega letala.

Vojaški portal Defense One je poročal, da so skušali panični Afganistanci skozi na pol zaprto loputo priti na letalo. Posadka pa se je odločila, da jih raje prepeljejo na varno, kot da jih skušajo prisiliti, da zapustijo letalo. Ameriško obrambno ministrstvo tega poročanja zaenkrat še ni potrdilo.

"Z letališča v Kabulu je danes v smeri Uzbekistana poletelo tudi prvo nemško vojaško letalo, na njem pa je bilo le sedem ljudi," poroča nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Predstavnik krščanskih demokratov (CDU) Johann Wadephul je za radio Deutschlandfunk potrdil, da je bilo na krovu le sedem ljudi, saj so imeli na voljo le pol ure za vkrcavanje in so vzeli tiste ljudi, ki so bili že tam. "Pred tem namreč niti niso vedeli, ali in kdaj bodo lahko pristali, zato na letališču ni bilo več ljudi z njihovega seznama za evakuacijo," je dodal.

Da je šlo za težke razmere, je danes potrdila tudi obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer, ki pa se ni želela odzvati glede števila rešenih oseb.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je medtem v ponedeljek za televizijo ARD napovedal, da imajo na seznamu za evakuacijo tudi sodelavce nevladnih organizacij in kulturnih društev, novinarje in aktiviste.

Iz Kabula je danes odšlo že tudi indijsko letalo z indijskimi državljani. Na krovu je bilo več kot 120 ljudi.

Ameriška televizija CNN je poročala, da so se talibani namestili v bližini letališča, kjer naj bi skušali nadzorovati množico ljudi. Ti so namreč skušali na letališče priti tudi s plezanjem čez več kot tri metre visok zid. Obstajajo pa nepotrjena poročila, da naj bi jih talibani skušali pri tem zadržati.

Mc1fWUzXMZU

f9Vg0iB4JRU