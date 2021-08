Ponovno zapiranje države

Nova Zelandija za tri dni ustavlja javno življenje

Jacinda Ardern

© Wikimedia Commons

"Nova Zelandija bo po potrditvi prvega primera lokalnega prenosa okužbe z novim koronavirusom v šestih mesecih za tri dni ustavila javno življenje," je danes napovedala premierka Jacinda Ardern. Pri okužbi naj bi šlo za bolj nalezljivo različico delta, zaradi česar je po njenih besedah hitro ukrepanje toliko bolj nujno.

"Drugod smo videli, kaj se lahko zgodi, če tega ne obvladamo. Imamo samo eno priložnost," je v televizijskem nagovoru danes povedala novozelandska premierka. "Čeprav uradno še ni potrjeno, naj bi najverjetneje šlo za različico delta, ki so jo doslej ugotovili pri vseh okuženih v izolaciji in karanteni," je še dejala.

Izrazila je prepričanje, da se lahko tudi v boju z delto ukrepi, ki so jih uporabili že predhodno v pandemiji, izkažejo za učinkovite. "Strogo in hitro ukrepanje je pri nas že delovalo," je dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Novozelandske oblasti so se za zaprtje odločile, potem ko so danes potrdili prvi lokalni prenos novega koronavirusa po šestih mesecih. Okužbo so potrdili pri osebi v Aucklandu, morebitno povezavo z mejo ali kom v izolaciji pa še ugotavljajo.

Nova Zelandija je bila doslej deležna pohval za svoj odziv na širjenje novega koronavirusa, ki je temeljil na strogih zaprtjih javnega življenja. Država s približno petimi milijoni prebivalcev je doslej vsega skupaj zabeležila 2570 okužb, umrlo je 26 ljudi. Pri cepljenju so sicer zaenkrat manj uspešni – z vsemi potrebnimi odmerki je bilo cepljenih 20 odstotkov prebivalcev.

