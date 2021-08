En slovenski državljan ostal v Afganistanu

Dva naj bi se ponoči že vkrcala na letalo proti Katarju

Slovenska vojska v Afganistanu

V ponedeljek so bili v Afganistanu še trije slovenski državljani, eden je namreč državo zapustil že pred tem. Ponoči pa naj bi Kabul uspelo zapustiti še dvema Slovencema, ki sta se vkrcala na letalo v smeri Katarja, medtem ko en ostaja v državi. Kot pojasnjujejo na ministrstvu za zunanje zadeve, se slovenski državljani niso obrnili nanje za pomoč, evakuacijo pa ureja njihov delodajalec.

Eden od slovenskih državljanov je odhod iz Kabula na krovu ameriškega letala dokumentiral tudi na svojem družbenem profilu. Glede na posnetek več ljudi sedi na tleh.

Že pred tem je o evakuaciji slovenskih državljanov poročal portal 24ur.com, ki je med drugim pisal, da delajo za zasebno varnostno podjetje. Do letališča naj bi se jim uspelo prebiti v ponedeljek, kjer so nato čakali v tako imenovani zeleni coni. Tako 24ur.com kot N1 sicer poročata, da naj bi danes Afganistan skupno zapustili trije slovenski državljani.

N1 dodaja, da še en slovenski državljan, ki je ostal v Afganistanu, tam skrbi za varnost delegacije EU in bo v državi ostal, dokler ne bo poskrbel za evakuacijo sodelavcev.

Po zaostritvi razmer v Afganistanu, ko so talibani v nedeljo zavzeli še prestolnico Kabul in sedaj nadzorujejo državo, so se številni tuji državljani in Afganistanci množično podali proti letališču, kjer čakajo na evakuacijo. Predvsem nekdanji sodelavci tujih sil se bojijo za svoja življenja. Več držav je že začelo pospešeno evakuirati svoje državljane in afganistanske sodelavce. Tudi na Slovenijo se je nedavno za pomoč obrnilo več afganistanskih državljanov, ki so sodelovali s Slovensko vojsko.

Obrambni minister Matej Tonin je v ponedeljek pojasnil, da gre za nekaj manj kot 20 afganistanskih državljanov. Afganistanski sodelavci slovenske vojske so že imeli možnost, da se skupaj s svojimi družinami umaknejo na varno skupaj z italijansko vojsko, kar da je velika večina izkoristila. "Nekateri pa so še ostali v Afganistanu in Slovenija v zadnjih dneh intenzivno ureja logistične podrobnosti, da bi jim omogočila varen umik iz države," je še dejal Tonin.