»Ministrstvo naj zagotovi ustrezne prezračevalne sisteme«

Zapisnik svetovalne skupine za covid-19

Simona Kustec

© Borut Krajnc

Svetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje za novo šolsko leto predlaga upoštevanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prezračevanja, ministrstvu za izobraževanje pa predlagajo, naj zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme, je razvidno iz zapisnika svetovalne skupine, ki ga je pridobila STA.

Svetovalna skupina za covid-19 je ministrstvu za zdravje predlagala, naj pripravi tehnične smernice in prioritete glede ustreznosti klimatskih naprav in tako z navodili kot priporočili glede prezračevanja seznani ustrezne resorje. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sicer prejšnji teden, dan po tem, ko je omenjeno sklenila svetovalna skupina za covid-19, v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija dejala, da je stališče strokovne skupine, da je za šolski in vrtčevski prostor ključno zdravo naravno prezračevanje. Če pa so potrebe na ravni vrtca, šole, drugačne, se lahko ravnatelji ustanov odločajo tudi v tej smeri.

Na ministrstvu za izobraževanje niso odgovorili na vprašanje STA, ali je ministrica seznanjena s stališčem svetovalne skupine za covid-19, naj izobraževalno ministrstvo zagotovi tehnične podlage za ustrezne prezračevalne sisteme. So pa zapisali, da se zavedajo pomembnosti prezračevanja ne samo učilnic, ampak vseh šolskih prostorov, je pa za načrtovanje ustreznega prezračevanja treba upoštevati izhodiščno stanje posamezne šole. "Šolske zgradbe v Sloveniji so namreč zgrajene v različnih obdobjih, kar pomeni razlike v izhodiščnem stanju in posledično različne možnosti rešitev, o katerih pogovori še potekajo," so dodali.

Poudarili so, da se zavedajo, da je pri investicijah v izobraževalno področje treba zasledovati več vidikov, in sicer sociološki in zdravstveni vidik, tehnično-tehnološki vidik ter okoljski vidik.

V okviru načrta za okrevanje in odpornost se pripravlja strateški dokument razvoja izobraževalne in raziskovalne infrastrukture, ki bo upošteval vse te vidike, vključno s pomenom notranjega okolja, v pogledu kakovosti zraka in toplotnega okolja, in bo podlaga za nadaljnja in sistematična vlaganja v infrastrukturo.

Ob tem pa so opozorili tudi na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o prezračevanju zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa na področju vzgoje in izobraževanja. Priporočila eksplicitno ne narekujejo nabave dodatnih prezračevalnih oziroma ultravijoličnih čistilnikov zraka. Predvsem je bil prvi priporočen korak izdelava načrta prezračevanja, ki ga pripravi vsak zavod, in temelji na obstoječem sistemu prezračevanja (naravno, mehansko).

NIJZ sicer v omenjenih priporočilih navaja, naj vsaka vzgojno-izobraževalna ustanova pripravi načrt prezračevanja posameznih prostorov, s pomočjo strokovnjakov tehnične stroke.

"Pred zagonom pouka naj se v zgradbah preveri, ali se vsa okna varno odpirajo, ali so eventualne naprave za mehansko prezračevanje ustrezno vzdrževane, ali gretje deluje dobro. Dijaki, študenti in zaposleni pa naj imajo s seboj dodatna oblačila in primerno obutev. Če prostorov ni možno učinkovito zračiti, niso primerni za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa," navaja NIJZ.

Denimo v Nemčiji priporočajo v šolskih prostorih zračenje skozi na stežaj odprta okna vsakih 20 minut, pozimi tri do pet minut, poleti pa 10 do 20 minut, po vsaki šolski uri pa odprta okna ves čas med odmorom.