Gostinci za enomesečno preložitev obveznosti testiranja zaposlenih

Na sekciji za gostinstvo in turizem opozarjajo na nemogoče pogoje

© pixabay.com

Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS se po besedah njenega predsednika Blaža Cvara zavzema za enomesečno preložitev testiranja zaposlenih na 48 (hitri testi) oziroma na 72 ur (testi PCR). Kot je za STA izpostavil Cvar, namreč mnogi zdravstveni domovi testiranja ne izvajajo vsak dan. "Pogoju se je težko prilagoditi z danes na jutri," je dodal.

Cvar je sodeloval na današnjem srečanju predstavnikov Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga je gostilo slednje. Na omenjenih ministrstvih so po srečanju ocenili, da gostincem in trgovcem kljub pogojem, kot so preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT, nošenje mask, razdalja med mizami ter otežen prehod meja, opravljanje dejavnosti ni onemogočeno ali omejeno, na kar v OZS po Cvarovih besedah gledajo popolnoma nasprotno.

"Popolnoma logično je, da že sama razdalja med mizami povzroča manjšo kapaciteto na terasah. Ko pa upoštevamo še preverjanje pogoja PCT v notranjosti gostinskih lokalov, je jasno, da imamo krog potencialnih gostov zelo omejen, saj je prebolelih ali precepljenih nekaj več kot 50 odstotkov," je pojasnil. Gostje se zgolj za obisk gostinskega lokala po njegovih besedah ne bodo testirali.

"Mislim, da je vsakomur jasno, da že samo ta dva pogoja zelo omejujeta poslovanje v gostinstvu. In na razlago, da je to pravzaprav spodbuda, nikakor ne moremo pristati," je bil jasen.

V sekciji sicer še vedno nasprotujejo testiranju v gostinstvu, ki po Cvarovih besedah glede na podatke sledilnika covida-19 skupaj s panogami, ki se jim postavljajo tako restriktivni pogoji za poslovanje, ne predstavlja niti enega odstotka okuženih.

Opozoril je, da si gostinci želijo delati s čim manj omejitvami, če pa bo do teh ali celo do zapiranja ponovno prišlo, bodo ponovno potrebni ukrepi pomoči. "Ti ukrepi pa bodo morali biti smiselni in učinkoviti, ne pa tako kot v tem trenutku, ko je ukrep skrajšanega delovnega časa, ki je bil namenjen ravno gostinstvu in turizmu, panogi popolnoma nedosegljiv," je dejal.

V ponedeljek bo začel veljati tudi ukrep obveznega testiranja zaposlenih na 48 (hitri testi) oziroma na 72 ur (testi PCR), ki pa je po Cvarovi oceni praktično nemogoče izvajati, saj številni zdravstveni domovi, zlasti izven mestnih središč, testiranj ne izvajajo vsak dan.

"V mojem kraju imamo testiranje v torek, sredo in četrtek, kar pomeni, da bi moral imeti lokal zaprt v soboto, nedeljo in ponedeljek, ker ne izpolnjujem pogoja PCT," je ponazoril. Na današnjem srečanju so predlagali, naj izvajanje odloka preložijo vsaj za en mesec. "Na ta pogoj se je tudi v večjih podjetjih težko prilagoditi z danes na jutri," je dejal.

V sekciji sicer še vedno nasprotujejo testiranju v gostinstvu, ki po Cvarovih besedah glede na podatke sledilnika covida-19 skupaj s panogami, ki se jim postavljajo tako restriktivni pogoji za poslovanje, ne predstavlja niti enega odstotka okuženih.

Odločitev glede enomesečnega zamika izvajanja odloka bodo po Cvarovih besedah sprejemali na vladi. "Predstavniki ministrstev za gospodarstvo in delo pa lahko podajo pripombe in na podlagi teh lahko pride do sprememb," je sklenil.