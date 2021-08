Janša: »Kustec je za varno šolo naredila veliko«

Odzivi na predlog ministričine interpelacije

Simona Kustec

© Borut Krajnc

Premier Janez Janša po napovedani interpelaciji šolske ministrice Simone Kustec s strani Socialnih demokratov in opozicije na Twitterju ocenjuje, da je žal to vse, kar v SD zmorejo. "Rušijo ukrepe vlade zoper covid-19, za posledice pa okrivijo tiste, ki si že 17 mesecev prizadevajo za čimbolj normalno življenje. Kustec je za varno šolo naredila veliko, SD pa le pobalinsko nagaja," je zapisal.

Predsednica SD Tanja Fajon je po sestanku vodij štirih opozicijskih strank danes napovedala vložitev interpelacije ministrice za izobraževanje Simone Kustec. Vložili bi jo lahko v tednu dni, glavni očitek pa je, da 14 dni pred začetkom novega šolskega leta še vedno ni jasno, kako bo potekal pouk.

Vodja poslanske skupine SMC Gregor Perič je danes napovedano interpelacijo ministrice iz kvote njihove stranke na Twitterju pospremil s komentarjem, da se tako kaže človeška in siceršnja solidarnost SD, da ministrici na bolniški zaradi covida-19 vložiš še interpelacijo. Dodal je ključnik: "Vse za oblast".

Na ministrstvu pa so v pisnem odzivu navedli, da priprave na novo šolsko leto potekajo aktivno. Prvo srečanje z vsemi ravnateljicami in ravnatelji osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, z informacijami o novem šolskem letu, bo v sredo, ko ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja z njimi videokonferenčno srečanje, na katerem bodo prisotni tudi predstavniki Zavoda RS za šolstvo, ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugi deležniki.

Prihodnji teden bo tradicionalno strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov pred začetkom šolskega leta. "Šole bomo, kot vsako leto doslej, pred začetkom šolskega leta seznanili z vsemi informacijami o njem tudi z okrožnicami. Bistvenih novosti pri pedagoškem delu ne bo, uvajali bomo ukrepe, ki so smiselni in izvedljivi. Novost bo pogoj PCT, ki bo nujen za varno vstopanje v šolski prostor," so še navedli na ministrstvu.