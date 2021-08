V Ljubljani se začenja 5. festival Grounded

Festival bo otvoril pogovor o tridesetletnici samostojne države

© Luka Grćar / festival Grounded

Pred Švicarijo v parku Tivoli se danes začenja festival Grounded, ki prepleta elektronsko glasbo, kritično misel in aktivizem ter na svojevrsten način promovira razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih. Tema 5. izdaje je Država. Do petka se bo zvrstilo več kot deset delavnic, druženj, pogovornih in glasbenih dogodkov z več kot 50 sodelujočimi.

Festival se bo vsak dan začel ob 11. uri z vajami skupine gledališča zatiranih, ki ustvarja predstavo o zaposlovanju mladih. Popoldne se bo nadaljeval z delavnicami, s tematskim druženjem ob hrani in pijači oziroma brunchi, pozno popoldne bodo na vrsti okrogle mize, zvečer pa bo dogajanje sklenila glasba. Diskurzivni del bodo letos prvič zaključili z manifesti/feministi, javno govornico, ki daje prostor za izražanje kritičnih pogledov na državo in njeno prihodnost.

Kot otvoritveni dogodek je napovedana okrogla miza ob 18. uri na temo 30 let (odmiranja) države. O tem, kako misliti prvih 30 let samostojne Slovenije, se bodo z novinarjem Luko Volkom pogovarjali sociologinja Metka Mencin, filozofinja, umetnica in teoretičarka Marina Gržinić ter antropologinja in sociologinja Nika Kovač.

V sklopu festivala bosta sicer potekali še dva okrogli mizi - četrtkova na temo Privatizacija socialne države, petkova pa nosi naslov Kriza parlamentarne demokracije.

Pred današnjo okroglo mizo bo potekal Aktivistični brunch z delavnico Ustvarjaj državo!, v četrtek bo Koronski brunch prinesel pogovor o koronskem mozaiku za tremi mizami, v petek pa bo na vrsti Transfeministični brunch, kjer bo med drugim govora o pomenu in razvoju transfeminizma ter povezovanja transfeminizma s feminističnimi in LGBTIQ+ gibanji.

Glasbeni program se bo začenjal ob 20. uri. Drevi ga bodo odprle domačinke plesalka Veronika Valdes, duo Werrego Valles in vizualna umetnica Liara T'Soni s plesno, glasbeno, vizualno futurističnim performansom. V sodelovanju s festivalom Sonica pa iz Berlina prihaja letošnja rezidentka Shape platforme, eksperimentalna producentka Yantan Ministry.

Četrtkov koncertni večer bosta odprla didžeja iz kolektiva Nimaš izbire BKKLJ in GABI98, sledila bosta nastopa pionirke hyperpopa Nosgov iz Krakova in domačih umetnikov Nomarka in Okniina.

Zaključni petkov klubski večer bosta odprli lokalni eklektični didžejki Katcha in Balana. Nastopil bodo še Jtamul iz Istanbula, LSDXOXO, DJ YTP, Babilonska iz Zagreba in AM Hi iz Beograda.

1GnrAY91V0g

j1yJBo8z3A4