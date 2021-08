Del ameriškega orožja v rokah talibanov

V ZDA ne pričakujejo, da ga bodo prostovoljno predali

Bela hiša je v torek priznala, da je del ameriškega orožje in druge vojaške opreme v Afganistanu sedaj v rokah talibanov. Ob tem je svetovalec ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan poudaril, da so Bidna prizori kaosa v Kabulu prizadeli, a da je moral sprejeti te težke odločitve.

Kot je dejal, nimajo točnega seznama, kje je sedaj vsak kos vojaške opreme, s katero so ZDA oskrbele afganistanske vojake, velik del pa naj bi imeli sedaj talibani, njegove besede povzemajo tuje tiskovne agencije. "In seveda se nam ne zdi, da nam ga bodo prostovoljno predali," je dodal.

V zadnjih 20 letih so afganistanske sile z orožjem oskrbovale predvsem ZDA, pomagale so tudi pri vzpostavitvi letalskih sil.

Sullivan je v torek še stopil v bran Bidnu. Kopičijo se namreč kritike na račun njegovega ukrepanja glede Afganistana, njegov svetovalec pa je v torek zagotovil, da se je Biden zavedal, da ni lepega načina, kako zaključiti vojno. "Ko zaključiš 20 let vojaških akcij v državljanski vojni v drugi državi, na katere je vplivalo 20 let odločitev, moraš sprejeti številne težke izbire," je dejal.

Pojasnil je, da so v takih razmerah vedno prisotni prizori kaosa in množice ljudi, ki skušajo zapustiti državo. "To ni nekaj, čemur se lahko v osnovi izognemo," je dodal. Poudaril je še, da so Bidna ti prizori močno prizadeli.

Po navedbah Sullivana so talibani zagotovili, da bodo pustili civilistom dostop do letališča v Kabulu, kjer potekajo evakuacijske akcije. Prepričani so, da bo to veljalo do konca meseca, o točni časovnici pa še razpravljajo s talibani.

Po njihovih informacijah ljudem večinoma uspe priti do letališče, so pa zabeležili tudi nekaj primerov, ko so ljudi zavrnili, odrinili ali celi pretepli. O tem se bodo s talibani še pogovorili, je zagotovil.

