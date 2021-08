Več je cepljenih, večji bo delež cepljenih med okuženimi

Trditev, da najnovejši podatki kažejo, da covid širijo zlasti cepljeni, je zavajajoča.

Podatki o višjem deležu okuženih med polno cepljenimi ne zadostujejo za sklepanje o učinkovitosti cepiv, v svoji študiji opozarja CDC.

»Najnovejši podatki kažejo, da covid širijo cepljeni,« so na spletnem portalu Portal lepote 3. avgusta naslovili prispevek o povečanju števila okužb s covidom-19 med polno cepljenimi ljudmi v ameriški zvezni državi Massachusetts, Izraelu in na Islandiji. Sklicevali so se na študijo, ki jo je 30. julija objavil ameriški vladni center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (CDC).

V njej so avtorji ugotovili, da je bilo med okuženimi v grozdu primerov, povezanem z množičnimi dogodki v okrožju Barnstable v ameriški zvezni državi Massachusetts julija letos, 74 odstotkov polno cepljenih. Po podatkih študije je bilo v tej zvezni državi julija letos polno cepljenih 69 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let. Po ugotovitvah študije so se večinoma okužili z različico delta.

Avtorji študije so opozorili, da ti podatki ne zadostujejo za sklepanje o učinkovitosti cepiv proti covidu-19. Pojasnili so, da se z večjo precepljenostjo v družbi povečuje tudi relativni delež okužb med polno cepljenimi. Teh opozoril in pojasnil pa na slovenskem spletnem portalu niso navedli.

Bojana Beović, vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri nacionalnem inštitutu za javno zdravje, je pojasnila, da je bil v tem primeru relativno visok delež okužb posledica tega, da cepiva ne dajejo 100-odstotne zaščite, zato se lahko okužijo tudi cepljeni. Ob tem je dodala, da so po njenih podatkih cepljeni in necepljeni enako uspešni prenašalci virusa.

