Napovedana serija interpelacij: Kustec, Vizjak in Dikaučič

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović napovedal še dve interpelaciji

Ministrska ekipa tretje Janševe vlade

© Borut Krajnc

Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je v današnji izjavi novinarjem dejal, da je LMŠ opozicijskim SD, Levica in SAB ter poslanski skupini nepovezanih poslancev v pregled poslala predlog dveh interpelacij, in sicer interpelaciji ministra za okolje Andreja Vizjaka ter ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča.

Kot je dejal Golubović, so besedilo interpelacije Vizjaka poslali opozicijskim partnerjem 6. avgusta, očitajo pa mu, da je "pri pripravi zakona o vodah kršil ustavo, zakonodajo in mednarodnih sporazume ter zavestno ignoriral temeljna okoljska načela in izključeval strokovno javnost iz razprave".

Že kar nekaj časa je po njegovih besedah spisana tudi interpelacija Dikaučiča, danes pa so jo poslali v pregled partnerjem opozicije. Po njihovi oceni se je Dikaučič v tem času, ko je minister, izkazal za izredno slabega varuha pravne države. Med očitki je njegovo ravnanje v zvezi s postopkom imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in "da je bil tiho pri neustavnem predlogu zakona o nalezljivih boleznih".

Dikaučič, ki je minister v kvoti najmanjše vladne stranke SMC, je sicer zadnji, ki se je pridružil ministrski ekipi v vladi Janeza Janše. Poslanci so ga za ministra potrdili 15. junija, s 44 glasovi za in 41 proti. Nasledil je Lilijano Kozlovič, ki je s funkcije odstopila ravno zaradi nestrinjanja z ravnanjem vlade glede postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev.

Marjan Dikaučič

© gov.si

Golubović je dejal še, da sta za LMŠ v prvi fazi pomembni zlasti interpelacija Vizjaka in ministrice za izobraževanje Simone Kustec, ki jo je v torek napovedala predsednica SD Tanja Fajon. Vloženi bosta, ko se bodo v opoziciji o tem dogovorili, je napovedal Golubović.

Interpelacije Simone Kustec, Vizjaka in Dikaučiča bodo število interpelacij ministrov Janševe vlade, ki je mandat nastopila sredi marca 2020, dvignilo na osem. Lani sta jo uspešno prestala ministra za notranje zadeve Aleš Hojsa in za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, letos pa so se pred poslanskim zborom morali zagovarjati minister za kulturo Vasko Simoniti, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in že tudi ministrica Simona Kustec.

Interpelacija je bila sicer vložena tudi proti tedanji ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec, a o njej niso nikoli razpravljali, saj je ministrica odstopila na seji, na kateri so odločali o njeni razrešitvi. Predlog je podal premier Janez Janša.