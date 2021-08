Ameriška vojska bo ostala v Afganistanu

Talibani naj bi preprečevali umik zaveznikov

Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo izjavil, da bo ameriška vojska ostala v Afganistanu, dokler od tam ne bodo evakuirani vsi ameriški državljani, tudi če to pomeni, da bo tam ostala po izteku roka za umik, 31. avgusta.

Biden je sicer vztrajal, da bodo ZDA pred iztekom roka za umik ameriških vojakov iz Afganistana skušale evakuirati vse ameriške državljane in zaveznike, poročajo tuje tiskovne agencije. "Američani bi morali razumeti, da bomo to poskušali narediti pred 31. avgustom," je poudaril v intervjuju za ABC News in dodal: "Če ostanejo ameriški državljani, bomo ostali, dokler vseh ne rešimo."

V Afganistanu je po njegovih besedah še vedno med 10.000 in 15.000 ameriških državljanov in približno 50.000 do 65.000 ameriških zaveznikov, v teh številkah pa so všteti tudi člani njihovih družin.

Kot je dejal, talibani sodelujejo pri evakuaciji Američanov in tujcev iz Kabula, vendar se ameriške sile soočajo s težavami pri reševanju afganistanskih zaveznikov. "Videli smo poročila, da talibani v nasprotju z javnimi izjavami in zavezami naši vladi blokirajo Afganistance, ki želijo zapustiti državo, da bi prišli do letališča," je opozorila namestnica ameriškega državnega sekretarja Wendy Sherman. "Pričakujemo, da bodo vsem ameriškim državljanom, vsem državljanom tretjih držav in vsem Afganistancem, ki želijo oditi, omogočili varno in brez nadlegovanja," je dodala.

"Ameriške enote sicer varujejo letališče v Kabulu in organizirajo evakuacijo, vendar pa imajo talibani popoln nadzor nad preostalim delom mesta in se lahko odločijo, kdo lahko odide, medtem ko so tuje enote zelo omejene v svojih zmožnostih za varno manevriranje izven meja letališča," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Talibanski voditelji so sicer v zadnjih dneh večkrat zatrdili, da se ne bodo maščevali svojim nasprotnikom. Tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid je v torek dejal, da se bo novi režim "pozitivno razlikoval" od tistega, ki je vladal v obdobju od 1996 do 2001.

