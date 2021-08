Bavčar kridve ne priznava

Davčne utaje

Igor Bavčar

© Borut Krajnc

Nekdanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar je zoper obtožnico v zadevi domnevnih davčnih utaj vložil ugovor, s čimer se šteje, da krivde ne priznava, prav tako se je z ugovorom odrekel možnosti dogovora s tožilstvom. Današnjega predobravnavnega naroka na ljubljanskem okrožnem sodišču se ni udeležil.

V zadevi domnevnih davčnih utaj so bili med osumljenci poleg Bavčarja še nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski, Sušinskijeva žena Jerneja Sotto, brata Uroš Kepic in Igor Pirih, Aleš Bartol, Damjan Veber, Borut Istinič, Roman Dormiš, Ermin Topuz in solastnik propadlega Pom-Investa Ivan Vizjak.

Sušinski in Sotto sta krivdo že priznala in s tožilstvom sklenila dogovor, Vizjak pa je krivdo na julijskem predobravnavnem naroku "absolutno" zavrnil.

Obtožnica zoper 11 fizičnih oseb je bila vložena junija lani, kazniva dejanja - davčne zatajitve, zlorabe položaja ali pravic ter pranje denarja - pa so bila storjena med letoma 2007 in 2009, je postopek po julijskem predobravnavnem naroku strnil specializirani državni tožilec Luka Grasselli.

Po vsebini ima obtožnica dva dela. V prvem sta osrednji figuri brata Kepic in Pirih, osrednji očitek pa se nanaša na sklepanje opcijskih pogodb z namenom izogibanja davkom. V drugem delu sta osrednji figuri Vizjak in Bavčar, osrednji očitek njima pa se nanaša na krožno preprodajo večjega paketa delnic po različnih cenah, zaradi česar je prišlo do oškodovanja družbe Pom-Invest v višini približno 1,3 milijona evrov, je še pojasnil tožilec.

Bavčarjev zagovornik Janez Koščak je medtem že julija poudaril, da Bavčar očitanega kaznivega dejanja ni storil. "Očitek po obtožbi je tak, da naj bi kot predsednik uprave Istrabenza pomagal drugim pri storitvi kaznivega dejanja, pri čemer je Istrabenz s tem poslom, ki je domnevno sporen, zaslužil nekaj več kot 55.000 evrov. Bavčar ljudi, ki so obtoženi, ne pozna," je tedaj dodal Koščak.